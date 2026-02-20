Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Premiér Andrej Babiš (ANO) k pátku vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, když získal souhlasy regulatorních orgánů tří členských států Evropské unie. Babiš to napsal na sociální síti X. Má za to, že dostál nárokům práva pro střet zájmů, doplnil předseda vlády.
„Na společnost Agrofert, a.s. nemám žádný vliv ani z ní nemám a nebudu mít žádný prospěch. Plně jsem tak dostál nárokům českého a evropského práva v oblasti prevence střetu zájmů,“ napsal premiér v příspěvku na síti X. Převod akcií holdingu do svěřenského fondu měl Babiš provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Dříve uvedl, že čeká právě na souhlasy regulátorů v zemích Evropské unie.
Fond RSVP Trust následně oznámil, že převzal akcie Agrofertu a začíná tak plnit svou roli, tedy řádně spravovat majetek ve prospěch obmyšlených osob a tak, aby vždy zabránil možnému střetu zájmů. „Je důležité si uvědomit, že mou rolí není řízení konkrétních společností na provozní bázi. Mým úkolem je plnit roli akcionáře, tedy rozhodovat o strategickém směřování a vykonávat dohled nad managementem, včetně např. rozhodnutí o statutárních osobách. A to vše s péčí řádného hospodáře,“ uvedl správce fondu Wilfried Reinhard Elbs.
Fond bude mít obmyšlené osoby, kterými se stanou v budoucnu potomci Andreje Babiše, až přechodem tohoto fondu do rodinné správy. Ani tehdy se však obmyšlení nestávají vlastníky akcií. Vlastníkem zůstává i nadále svěřenský fond. Případné benefity mohou být poskytovány budoucím obmyšleným pouze podle pravidel stanovených statutem, uvedl dále v tiskové zprávě fond RSVP.
„Smyslem fondu je výkon plné správy svěřeného majetku a zabránění střetu zájmů. Na fond proto nebude mít původní vlastník nyní žádný, přímý ani nepřímý, vliv,“ dodala protektorka fondu Věra Výtvarová. Po dobu nezávislé správy fond podle ní nemá žádné obmyšlené osoby a nevyplácí žádné benefity. Tento režim trvá po dobu působení Andreje Babiše ve vládě.
Babiš oznámil loni v prosinci nevratné vložení Agrofertu do fondu RSVP Trust. Plán měl provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Ve Sněmovně 15. ledna řekl, že čeká na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí s vložením akcií do fondu.
Prezident Petr Pavel podmiňoval veřejným oznámením řešení střetu zájmů jmenování Babiše premiérem. Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice.
Babiš v polovině ledna řekl, že bez vlivu bude i jeho rodina. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti. Server Seznam Zprávy ale upozornil na to, že podle statutu fondu přejde jeho správa na Babišovy děti ve chvíli, kdy Babiš skončí ve vládě nebo podá demisi.
RSVP Trust založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř a asset manažer Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.
Opozice nevěří, že Babiš vyřešil střet zájmů dostatečně, varuje před následky
Premiér Andrej Babiš (ANO) vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Opoziční lídři ale nepovažují střet zájmu za vyřešený, zůstávají otázky a pochybnosti. Například kolem nezveřejněného statutu fondu. Právní konstrukt podle nich nedává jistotu, že Česko na věc nedoplatí. "Slova Andreje Babiše, že má střet zájmů vyřešený, neznamenají nic," podoktl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
