Babiš mezi svými. "Vymeťte vládu," slyšel od nich. Přiznal, z čeho měl depresi

Jestli chtěl předseda ANO Andrej Babiš alespoň na chvíli utéct z Prahy, kde ho pronásledují neustále dotazy ohledně jeho střetu zájmů i složení budoucí vlády, potom zvolil nejlepší možné řešení. Sotva ve čtvrtek dorazil do Frýdku-Místku, obklopili ho jeho příznivci, kteří přišli na setkání s ním, a zahrnuli ho výhradně slovy podpory.
"Ať už vás ten prezident konečně jmenuje. Nechápu, na co stále čeká," říkal Babišovi jeden ze seniorů a přitom ho srdečně zdravil. Chtěl toho říct více, ale to už kolem Babiše stáli další voliči ANO. "Vymeťte vládu. Už dávno měla zmizet, už se nemůžeme dočkat vaší vlády," naléhal na něj další senior, zatímco Babiš se široce usmíval.
Pryč bylo jeho naštvání a neustále zakaboněná tvář z posledních dní, kterou mohli lidé vidět například ve chvílích, kdy odcházel z Pražského hradu nebo když někde odpovídal na otázky novinářů. Na severu Moravy si užíval podpory, za kterou přijel tentokrát děkovat.
"Chci vám poděkovat hlavně za to, že jste vyslyšeli můj apel a přišlo vás o 5,75 procent víc než v roce 2021. Všechny hlasy, které jsme dostali v Moravskoslezském kraji tvoří, 14 procent všech hlasů hnutí ANO, které dostalo nejvíc hlasů v historii naší země," říkal spokojeně s tím, že hlasů byly téměř dva miliony.
"ODS měla v nějakém roce víc procent, ale na počet hlasů jsme měli nejvíc. Strašně moc děkujeme. Byla to skvělá kampaň, nejlepší v mém životě. Ujel jsem 27 tisíc kilometrů, 400 míst, bylo to neuvěřitelné," rozplýval se.
Poté ale přiznal, že v jeden okamžik před volbami byl psychicky hodně dole. "My si děláme průzkumy. A náš poslední průzkum říkal, že budeme mít 26 procent. Měl jsem z toho depresi. Pane Bože, aspoň 30, přál jsem si," svěřil se šéf ANO. "Je to úžasné, jak to nakonec dopadlo i díky vám ve Frýdku-Místku," děkoval opakovaně.
Jestli mu mohlo něco trochu pokazit náladu, potom snad jen to, že byl nucen setkat se s lidmi jinde, než stálo původně na plakátech. V první verzi ANO oznamovalo, že Babiš bude v Katolickém lidovém domě, jenže tam nakonec nemohl vystoupit, na což si i postěžoval na začátku besedy. "Omlouvám se za zmatky, ale víte, jak je to s lidovci," sdělil ve čtvrtek Babiš, který patrně žije s pocitem, že mu lidovci či církev ubližují.
Ublíženě mluvil také v okamžiku, když se dostal stručně ke svému střetu zájmů. "Když se jim nepodařilo mě zatáhnout do té party, abych s nimi kradl, tak si vymysleli zákon proti Babišovi, proti jedné osobě, a teď říkají, že něco porušuje. Věřte mi, že to tak není," tvrdil lidem a opakovaně kritizoval média, která jsou prý proti němu a hnutí ANO zaměřena. "Proto sledujte hlavně mé vysílání na sítích," upozorňoval své oddané příznivce.
Ti vyslyšeli jeho přání, aby se na aktuální politické dění neptali, ať už jde o střet zájmů, nebo skládání vlády. "Hlavně vás poprosím, abychom neřešili ani vládu, ani pana prezidenta, atmosféru tady v podstatě dělají naše média," tvrdil přítomným, z jejichž chování bylo patrné, že média považují za stále větší nepřátele. Zvláště, když se Babiš i ve Frýdku-Místku strefoval do médií opakovaně.
Babiš tak pouze sdělil, že to "udělá tak, aby to bylo hlavně v souladu s EU a českými zákony". "Ale proč bych to říkal teď? Abychom měsíc slyšeli od všech, jak to nejde?" tázal se přítomných.
To byl pro ovšem zbytečný dotaz, protože v sále podle všeho nebyl kromě novinářů nikdo, koho by odpověď na tuto důležitou věc zajímala. Když beseda skončila, mnozí se nahrnuli za Babišem a z jejich chování bylo patrné, jak jsou mu oddaní. A on jako na všech mítincích před volbami se jim věnoval dlouhé minuty, dokud v dlouhé frontě na něj nezůstal stát jediný člověk. Všem vyhověl v jejich přání se s ním vyfotit, podepsat fotky s jeho portrétem či jiné propagační materiály ANO.
Odmítl jen jednu ženu, která před něj položila českou vlajku. "Ne, to nemůžu podepsat," sdělil jí s úsměvem a sepjatýma rukama. Chvíli se ho snažila přemluvit, ale když pochopila, že neuspěje, otočila se a odešla.
Následně se ještě na chvíli zastavil mezi novináři, kterým ale zopakoval, že se nechce o svém střetu zájmů bavit. Na otázku Aktuálně.cz, zda by přece jen něco neuvedl, opět tvrdil, že zákony ohledně střetu zájmů jsou mířeny jen proti němu. Zároveň tvrdil, že na toto téma bude detailně mluvit na mimořádné schůzi sněmovny, kterou svolala opozice.
Na dotaz, zda ale není logické, že je třeba zajistit, aby při svém vládnutí více myslel na stát než na Agrofert, začal mluvit o penězích. "Agrofert tady odvedl 60 miliard za posledních 20 let na daních a odvodech, já jsem teď zaplatil ze srážkové daně 75 milionů korun. Takže já i Agrofert jsme jeden z největších plátců, a proto jsem i firmu registroval v Čechách. Takže ta debata není na místě," prohlásil Andrej Babiš. A zamířil ven ze sálu.
VIDEO: "Já i Agrofert odvádíme na daních desítky miliard," tvrdí Babiš ke střetu zájmů (20. listopadu 2025, Frýdek-Místek)