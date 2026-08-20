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Domácí

Babiš varuje, že plné regály potravin nejsou samozřejmostí

ČTK

Obchody plné potravin nemusí být podle premiéra Andreje Babiše (ANO) samozřejmostí, jako tomu je nyní. Předseda vlády to ve čtvrtek řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce kvůli mnoha okolnostem mimořádně složitý.

Premiér Andrej Babiš
Současná evropská klimatická politika a Green Deal podle Babiše zemědělcům často ještě víc komplikuje podmínky pro podnikání. Foto: HN – Lukáš Bíba
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"Pokud je nyní módní říkat, že bezpečnost není samozřejmost, s čímž já souhlasím, tak si musíme uvědomit, že i potraviny nejsou samozřejmost. Letošní rok je pro zemědělce strašně náročný. Bojují s nízkými výkupními cenami komodit, i oni pociťují dopady válek ve světě a navíc tu máme extrémní sucho," uvedl Babiš.

Dodal, že právě dlouhodobý nedostatek srážek způsobí podle odhadů ztrátu v zemědělství v EU a ve Velké Británii přibližně dvě miliardy eur, v přepočtu asi 48,3 miliardy Kč, proti očekávanému hospodářskému výsledku.

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Babiš ve čtvrtek na agrosalonu uvedl, že čeští zemědělci dokáží obchodní řetězce naplnit svými produkty. V této souvislosti zmínil pandemii covidu, která před šesti lety zasáhla Evropu. "Musely se uzavřít hranice, dováželo se méně zboží a my jsme jedli české potraviny," řekl premiér.

Současná evropská klimatická politika a Green Deal podle Babiše zemědělcům často ještě víc komplikuje podmínky pro podnikání. "Zelené šílenství, a situace v Hormuzu vytvářejí špatný koktejl," řekl.

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Země živitelka je největší a nejnavštěvovanější zemědělský veletrh v České republice a na Slovensku. Agrosalon představuje kompletní nabídku zemědělských oborů, jako je zemědělská technika, myslivost, včelařství, rybářství, potravinářství, chov hospodářských zvířat, výzkum a vzdělávání. Prezentuje také zemědělství od historie po současné trendy a propaguje české potraviny.

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