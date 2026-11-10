Babiš v „pikošce" spojil Vrbětice a Vondru. „Neberte si ho do pusy,“ zuřil Kupka

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném nedělním vystoupení zmínil mimo jiné výbuch muničáku ve Vrběticích v roce 2014. Za ten mohou podle českých tajných služeb agenti ruské GRU. Předseda vlády ale v souvislosti s Vrběticemi zmínil někoho jiného – europoslance Alexandra Vondru (ODS). To vyvolalo ostrou reakci v ODS. Šéf strany Martin Kupka vzkázal Babišovi, aby si nebral Vondru „do pusy“.
Babiš ve svém pravidelném nedělním hlášení, které sdílí na sociálních sítích, mluvil mimo jiné o nové koncepci výstavby armády. V rámci toho řekl, že armáda byla v nejhorším stavu v roce 2013, tedy za vlády Petra Nečase (ODS).
Podle premiéra hnutí ANO zdědilo v roce 2014 resort obrany ve stavu, kdy tam bylo ještě staré sovětské vybavení. „Až do nástupu hnutí ANO byla armáda v nejhorším stavu,“ prohlásil mimo jiné Babiš.
„Pikoška na závěr“
Babiš se ve svém vystoupení ohledně stavu české armády dostal až k výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, při němž zemřeli dva lidé.
„Ještě taková pikoška. Pamatujete na Vrbětice? Dva mrtví a škoda 1,5 miliardy. No, kdy byla podepsána smlouva na pronájem těch prostor ve Vrběticích? Proč to vůbec podepsali? Za pana Vondry,“ prohlásil Babiš.
A vzpomněl ještě dalšího exministra obrany Jiřího Šedivého, který seděl v Topolánkově vládě za občanské demokraty. „Všechno to byla ODS. A oni to nepotřebovali, tak to dali soukromníkům a dopadlo to, jak to dopadlo. A vy všichni daňoví poplatníci jste to zaplatili,“ vykládal premiér.
Babiš ve svém prohlášení narážel na skutečnost, že firma Imex Group, která měla pronajatou část areálu ve Vrběticích, uzavřela smlouvu s dnešním státním podnikem Vojenským technickým ústavem (VTÚ) v roce 2011, kdy byl ministrem obrany právě Vondra. Armáda pak muniční sklady nepoužívala od roku 2006 – tedy v době, kdy byl ministrem Šedivý.
„Přestože je v názvu slovo ‚vojenský‘, jde o podnik (VTÚ), jehož zakladatelem sice je ministerstvo obrany, ale který má vlastní právní subjektivitu,“ uvedlo po výbuchu v říjnu 2014 ministerstvo obrany. V té době už mu šéfoval Martin Stropnický za hnutí ANO.
O Rusech ani slovo
O podílu Rusů na útok ve Vrběticích se premiér ve svém videu ani slovem nezmínil. Bylo to přitom za první vlády Andreje Babiše, kdy se veřejnost dozvěděla, že české tajné služby označily za viníky výbuchy agenty ruské tajné služby GRU Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina.
Babišův kabinet tehdy v reakci na to vyhostil z Česka většinu ruských diplomatů, což vedlo k odvetným kroků ze strany Moskvy a zmrazení vztahů mezi zeměmi.
„Babišova demagogie“
Babišem zmiňovaný europoslanec se vůči premiérově kritice brání. „Je to typická Babišova demagogie. Fakticky je takto: ministrem obrany jsem byl v letech 2010-2012. Armáda přestala využívat vojenský sklad ve Vrbeticich v roce 2006 a záhy ho převedla na VOP, státní podnik s vlastní právní subjektivitou,“ uvedl pro Aktuálně.cz Vondra.
„VOP pak jednotlivé části areálu postupně pronajímal soukromým subjektům (nikoli tedy MO nebo snad dokonce ministr). Těch subjektů tam bylo v pronájmu víc. MO to nijak neovlivňovalo. Ostrahu si ty subjekty zajišťovaly samy,“ popsal europoslanec.
Vytočený Kupka
Babišova slova na adresu Vondry nenechala v klidu šéfa ODS Martina Kupku. „Andreji Babiši, přestaňte si brát do pusy slušný lidi, kteří pro tuhle zemi skutečně něco udělali. Přestaňte jejich jméno spojovat s teroristickými útoky Putinova režimu,“ napsal předseda občanských demokratů na síť X.
„Zatímco Saša Vondra byl v roce 1989 mluvčím Charty 77 a čelil věznění, vy jste pro demokracii nedělal fakt nic. Byl jste jen člen KSČ v Maroku,“ připomněl Babišovi jeho minulost Kupka. Současný premiér působil v Maroku jako delegát zahraničního obchodu firmy Petrimex.
Kupka se pak k útoku na Vondru, jak sám nazval Babišovo vyjádření, vrátil ještě jednou. Podle předsedy ODS je současný europoslanec člověk, kterému „v mnoha směrech vděčíme za to, že žijeme ve svobodné zemi“.
„A najednou se (Vondra) od Andreje Babiše dozvěděl, že by za Vrbětice, a za útok Rusáků na Vrbětice, snad mohl on. To vůbec nedává smysl,“ dodal rozhořčeně Kupka.
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