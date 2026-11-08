Babiš uvedl, že navštíví Izrael kvůli izraelskému systému protivzdušné obrany

Premiér Andrej Babiš (ANO) v nejbližší době navštíví Izrael. Jednat chce zejména o tamním systému protivzdušné obrany. Uvedl to v neděli v příspěvku na sociálních sítích. Zmínil, že protivzdušná obrana je prioritou a v uplynulém týdnu jednal s některými výrobci.
Jednání potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v diskusním pořadu CNN Prima News. Uvedl, že premiéra na cestě zřejmě doprovodí. Protivzdušná a protidronová obrana je podle něj prioritou. Podle exministra Zahraničí Jana Lipavského ze sněmovního klubu opoziční ODS je otázkou, zda bude mít Česko na podobný nákup dost peněz.
„Jednal jsem s izraelským výrobcem, který dodal střely Arrow, které si koupilo Německo. A jednali jsme také s firmou Leonardo, která společně s Francií má systém SAMP/T,“ uvedl premiér.
"Jednal jsem s izraelským výrobcem, který dodal střely Arrow, které si koupilo Německo. A jednali jsme také s firmou Leonardo, která společně s Francií má systém SAMP/T," uvedl premiér. Macinka zmínil, že volání po investicích do dronů a protidronové obrany je slyšet i ze Spojených států.
"Je to také velká příležitost pro český průmysl obrany, který se protivzdušné a dronové oblasti věnuje poměrně velmi intenzivně. Takže tyto priority tam jsou a ano, my nějakou dobu už jednáme. Pan premiér jedná s Izraelem o dodávkách systému protivzdušné obrany," uvedl Macinka.
Lipavský v debatě CNN Prima News poznamenal, že Izraelci poslouchají české debaty o výdajích na armádu, které podle vlády v nejbližších letech nemají přesáhnout dvě procenta hrubého domácího produktu.
"Takže je otázka, jaká bude vůbec jeho vyjednávací pozice, ale ano, ať jede do Izraele, ať projeví zájem, to asi ano," uvedl Lipavský k Babišově plánu. Podle Macinky armáda dostává historicky nejvíc peněz. Při vhodném přístupu si myslí, že efekt jednání mít bude.
Izraelský systém Iron Dome k zachycování raket krátkého doletu a minometných granátů má Babiš za úspěšný a v obraně za důležitější než americké stíhačky F-35 a tanky, které objednala minulá vláda.
O plánu hovořil Babiš v souvislosti s koncepcí rozvoje české armády, kterou vláda schválila v pondělí. Rozvoj armády je v koncepci rozdělen do tří etap. Do roku 2030 se má zaměřit na zvýšení připravenosti, posílení protivzdušné a protidronové obrany a první fázi rozvoje těžké a střední brigády. Babiš už v pondělí označil protivzdušnou a protidronovou obranu za prioritu.
Protivzdušnou obranou proti balistickým střelám v Evropě disponuje Německo, Francie a Itálie. Za hlavní úkol Babiš podle svých slov považuje ochranu před raketami, proto navštíví v nejbližší době Izrael s touto prioritou. Termín neupřesnil. Kdyby měla být jednání na nejvyšší úrovni, může se do nich promítnout povolební situace v Izraeli.
V příštích týdnech čeká Izrael skládání nové vlády. Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli pověří sestavením nové vlády dosavadního opozičního lídra, šéfa centristického Jašaru Gadiho Eisenkota. Dosavadní premiér Benjamin Netanjahu, jehož strana Likud volby minulý týden vyhrála s 27 mandáty, ve funkci zůstane, dokud nevznikne nová vláda.
Pověřený kandidát bude mít na sestavení vlády 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu to nepodaří, může Herzog pověřit někoho jiného.
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