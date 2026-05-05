Babiš tvrdí, že se od ledna 2025 „totálně změnil“ k lepšímu. To se ovšem nestalo

Od chvíle, kdy Andrej Babiš vstoupil do politiky založením hnutí ANO 2011, je známý svým značně ostrým stylem vystupování – nebere si servítky, útočí na své oponenty i na každého, kdo se mu něčím znelíbí. Takový byl od první chvíle, kdy přišel v roce 2013 do sněmovny, a takový je i nyní. Samotný Babiš však nyní překvapil tvrzením, že prý se totálně změnil. Mělo se tak údajně stát v lednu 2025.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se zmínil o své údajné „proměně“ v pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct, odvysílané minulý pátek. Když přišla v rozhovoru s moderátorkou řeč na chování jeho vládních partnerů z hnutí SPD a Motoristů, Babiš zmínil sebe.
„Já jsem se rozhodl v lednu 2025 totálně změnit. A musím říct, že i mé nejbližší okolí mě o tom přesvědčilo,“ prohlásil. Podle něj se to projevilo například v jeho předvolební kampani před říjnovými volbami, ve kterých vyhrál. „Jel jsem pozitivní kampaň, vůbec jsem nemluvil o vládě, mluvil jsem o prevenci rakoviny a duševním zdraví,“ pokračoval.
Když moderátorka jeho tvrzení zpochybnila námitkou, že si vybavuje něco jiného, že „sem tam“ na vládu zanadával, Babiš se vehementně ohradil. „Ne, ne, ne. To není pravda. Ne, ne, ne. No, tak to si pletete. To máte ještě ty staré věci. Od roku 2025 jsem jel jenom pozitivní kampaň,“ zareagoval.
Bylo toho ovšem víc, kdy Babiš sebe na TV Nova líčil v lepším světle. Zmínil také období po prohraných volbách před koncem roku 2021, kdy skončil jako premiér, protože prohrál volby, a vlády se ujala koalice pěti stran v čele s premiérem Petrem Fialou z ODS.
„My když jsme prohráli volby, tak jsem zalezl, nic jsem neříkal, předal jsem to, připravovali jsme. A oni ty útoky, neuvěřitelné, stále jedou toho Babiše, neskutečné,“ stěžoval si současný premiér.
Těžko říct, jestli je Babiš skutečně přesvědčený o tom, že se takto choval po prohraných volbách a následně před těmi, jež ho vynesly zpátky k moci, nebo jestli vědomě nemluví pravdu. Každopádně Aktuálně.cz prošlo fakta ze zmiňovaných dvou období jeho politického života a popisuje, jaká byla realita.
Ve skutečnosti Babiš vedl důslednou a vytrvalou kampaň „antifiala“ – žádné „sem tam“, ale od příchodu Fialy do čela vlády až do jeho odchodu z ní. Svědčí o tom spousta výroků Andreje Babiše, stenozáznamy z Poslanecké sněmovny či osobní zkušenosti s ním přímo v terénu.
Od vtipů k ostré kritice
Pojďme tedy popořádku nejdříve do období na přelomu roku 2021 a 2022. Tehdy se Babiš vyrovnával s volební prohrou a pokoušel se skousnout fakt, že premiérem je jeho hlavní soupeř – Petr Fiala.
Týden před Vánocemi roku 2021 působil Andrej Babiš ještě relativně v pohodě. Přestože ten den předával fakticky moc Petru Fialovi, usmíval se, vtipkoval, provázel Fialu Úřadem vlády a předával mu kancelář. Za sebou měl velmi obtížné období, kdy vedl Česko v době covidu, při kterém v zemi umíral relativně velký počet lidí. Ostatně oba politici měli na ústech roušky, protože období covidu ještě zcela nekončilo.
Je docela možné, že Babiš se těšil na odpočinek po náročných letech vládnutí, velmi často byl v těchto letech terčem kritiky a do toho všeho ještě začínala narůstat inflace. Ovšem už brzy poté začal novou vládu ostře kritizovat a rozjížděl opoziční rétoriku, která dosáhla tak radikální podoby, jakou Česko do té doby nezažilo. Rozhodně to nebylo tak, jak nyní tvrdil v TV Nova – že „zalezl a nic neříkal“.
Ve skutečnosti si Babiš zcela rozvázal ruce pro permanentní kampaň proti Fialově vládě, když se rozhodl, že nebude pracovat v žádném výboru Poslanecké sněmovny, a dokonce nebude ani členem stínové vlády hnutí ANO. Místo něj tuto vládu vedl Karel Havlíček, který měl v hnutí zdaleka největší přehled o politickém dění a všech problémech Česka.
Babiš začal vystupovat proti vládě už od ledna 2022, kdy Fialova vláda žádala sněmovnu o důvěru. V únoru několikrát vládu kritizoval při projednávání státního rozpočtu a v březnu se rozčiloval ve chvílích, kdy poslanci projednávali jeho vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.
Útok Ruska na Ukrajinu 24. února 2022 sice emotivní spory mezi vládou a opozicí na nějaký čas utlumil, Babišovo ANO podpořilo vládu v jednoznačném odsouzení ruské agrese, jenže jakmile důsledky války začaly zhoršovat ekonomickou situaci Česka a jeho občanů, přicházelo ANO s nekompromisní kritikou nejen na půdě sněmovny, ale ještě více na sociálních sítích. Zástupci ANO koordinovaně líčili Fialu jako největší zlo a Česko jako zemi k nežití.
Oscar za pokrytectví
Posuňme se v čase na začátek roku 2025, kdy se Andrej Babiš dle svých slov „totálně změnil, jel pozitivní kampaň a vůbec nemluvil o vládě“. Pojďme nejdříve do Poslanecké sněmovny, protože venku panovala zima a Babiš s kampaní začal s prvními teplými dny na jaře.
Toho roku vystoupil poprvé 15. ledna 2025, kdy sněmovna projednávala zvýšení platů ústavních činitelů. „Dnes jsme se tady opět sešli, abychom jednali o zvýšení platů pro zcela neschopného premiéra Fialu a jeho stejně neschopnou vládu,“ začal svou řeč, ve které zůstával u svého útočného slovníku.
„Albert Einstein říkal, že jen dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. Já bych to rčení rozšířil a řekl, že tři věci jsou nekonečné: vesmír, lidská hloupost a nenažranost Fialovy vlády,“ tvrdil. A vládu jako mnohokrát předtím i potom označoval za nejhorší a nejprolhanější vládu v historii. Opět, už tradičně, nazval vládního zmocněnce Otakara Foltýna „magorem“, chování ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) popsal jako drzost a k Fialovi řekl, že kdyby se udílely Oscary za pokrytectví, tak jich má plnou poličku.
V únoru Babiš v tomto stylu pokračoval dál, mimo jiné ostře kritizoval zahraniční politiku vlády a za vzor dával Maďarsko a amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Byl tady ministr zahraničí Péter Szijjártó, velice zdatný ministr – na rozdíl od toho našeho, který nemá ani vzdělání na to, aby dělal velvyslance, takového my máme ministra zahraničí. Nemá na to, aby to vůbec dělal,“ pronesl na adresu tehdejšího českého šéfdiplomata Jana Lipavského (nestr.).
„Já ho znám dlouho a měli jsme oběd, je to člověk, který se pohybuje všude na světě,“ chválil Babiš naopak maďarského ministra. Mimochodem stejného ministra, o kterém později vyšlo najevo, že předával Rusům důvěrné informace. „Takže vy jste totálně rozdrbali ty vztahy,“ vyčetl Babiš vládě její rezervované vztahy k Maďarsku.
V té době také ještě chválil i amerického prezidenta a dával ho za vzor. „Trump je velký hráč. Je to byznysmen. A Evropa? Jen čumí! Oni vůbec nevědí, co se děje,“ kritizoval Babiš Evropskou unii. Tu si ostatně bral na paškál nejen ve sněmovně, ale také na mnoha předvolebních mítincích v roce 2025.
Témat, ve kterých se Babiš ostře vymezoval proti Fialově vládě, byla ovšem celá řada. Napadal ji za zavedení korespondenční volby a naznačoval, že by prý mohly být volby zfalšované. Tvrdil, že Češi mají kvůli vládě nejhorší životní úroveň za řadu posledních let, často se strefoval do snahy vlády upravit odchody do důchodu ve snaze udržet peníze pro důchodce i v delším časovém horizontu nebo nesouhlasil se zvýšením koncesionářských poplatků.
„Co jste to za lidi, vůbec nechápu. Ale vy jste asociální, vy nemáte rádi nikoho, jenom sami sebe,“ osočoval nyní již bývalou vládu.
Kromě toho si Babiš i v roce 2025 bral často ve sněmovně slovo a podobně jako předseda SPD Tomio Okamura a někteří další politici SPD a ANO mluvil dlouhé desítky minut. Když ho jednou předsedající schůze Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) upozornila, že nemluví v souladu s jednacím řádem, ostře se proti tomu vymezil a vyvolal nebývalou hádku.
„Tak mě nepoučujte. Vy se živíte politikou. Co byste dělala, kdybyste tady neseděla?“ pustil se do předsedkyně sněmovny, která mu odebrala slovo. Tehdejší ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) pro změnu nazval „manipulátorkou“. Nebyl to přitom jediný střet. Pokud se někdo ohradil proti obstrukcím ANO a SPD, Babiš ho obvinil, že odmítá svobodu projevu či zavádí cenzuru.
Předvolební spanilá jízda
Pokud jde o vystupování Babiše mimo sněmovnu, už od března roku 2025 zahájil takřka nepřetržitou předvolební kampaň, kdy několikrát objel Českou republiku, na některá místa se vracel opakovaně. A podobně jako ve sněmovně tvrdě kritizoval vládu za všechna zmiňovaná témata.
„Znáte tu písničku?“ bavil například v létě 2025 účastníky mítinku v Moravské Nové Vsi. „Lhal jsem včera, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS. Má skvělý rytmus, je to umělá inteligence, skvělý text,“ říkal do smíchu přihlížejících Babiš. A na všech místech, která navštívil, popisoval Fialu jako největšího lháře, který prý svým lžím věří.
„Oni se živí politikou, já se politikou neživím,“ opakoval rovněž často, když vládu vykresloval jako skupinu lidí, kterým nejde – dle Babiše – o Čechy, ale o Ukrajince. Tuto „mantru“ rovněž často omílal, voliče se snažil přesvědčit, že Fialově vládě jde údajně jen a jen o válku, a ne o mír, za jediného „mírotvůrce“ označoval Trumpa.
Babiš zároveň tvrdě kritizoval zbrojní výdaje Fialovy vlády, často obviňoval ministerstvo obrany, tehdy v čele s Černochovou, z neprůhledných nákupů a za úplný nesmysl označoval objednávku na nákup letounů F-35. Černochová mnohokrát Babiše vyzývala, ať bez důkazů ministerstvo neočerňuje, ať ukáže nějaké důkazy, což dodnes neudělal. A pokud jde o zmiňované letouny, po návratu k moci se už o nich nezmínil.
Z celého Babišova tvrzení o tom, jak se změnil, je pravdivá jediná věc. Opravdu mluvil o prevenci rakoviny. Na svých mítincích začínal své proslovy výzvami lidem, aby rakovinu nepodceňovali a chodili na prohlídky. Toto je třeba Babišovi spravedlivě přiznat. Ale nic víc.
Mohlo by vás zajímat: „Je nebezpečnější než dřív.“ Šéf Milionu chvilek před superakcí popsal Babiše
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
Nečekané zvraty v biatlonu. Češka si rozmyslela konec kariéry, loučí se ale někdo jiný
Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Šlesingr, který doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, jenž se přesunul do B-týmu.
Kovařík končí v čele kritizované komise rozhodčích. Sudí povede Španěl
Novým předsedou komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) se od nové sezony stane Španěl Carlos Clos Gómez.
Tenis v ohrožení, Sabalenková kvůli penězům osnuje bojkot. Šwiateková s ní nesouhlasí
Světová jednička Aryna Sabalenková vyzvala tenisty k bojkotu, pokud nedostanou větší podíl ze zisku grandslamů. Osmadvacetiletá Běloruska to řekla na tiskové konferenci před turnajem v Římě.
ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve
Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.