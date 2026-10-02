„Není tu. No a?“ Babiš chyběl: kdo se na to ptal, to schytal. Včetně nejmladší poslankyně

Vláda Andreje Babiše při čtvrtečním večerním hlasování už podruhé uhájila svou existenci. Při odchodech poslanců a poslankyň z jednacího sálu ale bylo zřejmé, že mezi vládou a opozicí jsou opět velmi napjaté až nepřátelské vztahy. „Viníkem“ je nepřímo i samotný premiér Andrej Babiš, protože největší hádky vypukly během čekání na to, až dorazí z předvolebních mítinků ANO.
Bylo to jako mávnutí proutkem. Do čtvrteční debaty v Poslanecké sněmovně byly přihlášeny desítky opozičních poslanců a poslankyň, které se chystaly ostře kritizovat vládu Andreje Babiše. Několik opozičních zákonodárců tak i učinilo a další měli v plánu vystupovat po polední přestávce.
Ze svých nahlášených vystoupení se však najednou odhlásili, což mohlo působit dost nepochopitelně. Vzdali se tak kritiky vůči Babišovi a jeho ministrům.
Došlo jim totiž, že premiér Babiš právě jezdí po předvolebních mítincích ANO - poslední měl naplánovaný až do půl páté odpoledne. Proto opoziční poslanci chtěli, aby hlasování o nedůvěře proběhlo co nejdříve.
Na výsledku hlasování by Babišova přítomnost nic nezměnila. Premiérovi ale záleželo na tom, aby ho voliči viděli sedět při hlasování ve sněmovně. A ne někde na mítinku „mimo práci“.
„Andrej Babiš prostě není v práci. Jeho poslanci tedy protahují schůzi,“ stěžoval si na sociálních sítích mezi jinými i pirátský poslanec Ivan Bartoš.
Vládní politici se tak pustili do „záchrany“ Babiše. Tedy do umělého prodlužování jednání, dokud „šéfovi“ neskončí poslední mítink a neobjeví se v budově sněmovny.
Nejdříve mu pomohl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura, který při řízení schůze oznámil nezvykle dlouhou přestávku na oběd od jedné hodiny až do půl třetí. To ale nestačilo, Babiš musel ještě absolvovat mítink ANO v Lovosicích. Mimochodem, v místě kde sídlí známá firma Lovochemie Lovosice, která patří do holdingu Agrofert.
Jen jste planě tlachal, kritizoval Hřib
Právě při tomto umělém prodlužování sněmovny ale vzplály emoce, které musela uklidňovat řídící schůze, Barbora Urbanová ze STAN. Do tuhého začalo jít, když promluvil poslanec ANO Denis Doksanský, který se snažil evidentně řeč nastavovat tak, aby zabral co největší čas.
„To je fascinující, vážený pane poslanče Doksanský, že jste se tady rozloučil s voláním, že chcete makat a nechcete tlachat poté, co jste tady několik desítek minut zcela planě tlachal,“ opřel se do něj předseda Pirátů Ivan Bartoš, který poukázal právě na to, že se čeká na premiéra Babiše.
„My tady teď čekáme a vy to zdržujete. Čekáme na vašeho trestně stíhaného premiéra, opakovaně soudem uznaného lháře a někdejšího donašeče StB Andreje Babiše. A vidím, že máte přihlášenou vaši hvězdnou pěchotu a že se chystáte skutečně to vyzdržovat do doby, než se váš velký vezír vrátí z kampaně,“ pokračoval Hřib. To zvedlo ze židle hned několik poslanců ANO, kteří útočili na opozici.
„Vy jste prohráli, vy to neunášíte. Kolega Doksanský měl špičkový projev. Ten vám tak umyl hlavu, že jste zalezlí i s ušima. Občas někdo vykřikoval nějaké nesmysly z lavice. A vy byste chtěli teďka hlasovat?“ rozčiloval se v evidentních emocích poslanec ANO Hubert Lang.
„Vy jste si svolali mimořádnou schůzi. Už nás to stálo třikrát čtyři miliony korun plus obslužný personál. A vy tady vůbec nejste. Jste tady jak na vymření. Akorát tady občas někdo vykřikuje a občas tady mává někdo nějakými přiblblými transparenty,“ tvrdil Lang. Vysloužil si za to potlesk z řad vládních poslanců.
Podobně to schytala dokonce i nejmladší poslankyně Julie Smejkalová ze STAN, která se „jen“ zeptala, kde je Babiš.
„Kromě toho bych se chtěla zeptat, kde je pan premiér, protože tady není. Proč není pan premiér v práci a neposlouchá, když nedůvěru chceme hlasovat právě kvůli tomu, jak on vládne? Proč už několik hodin není a ještě několik hodin klidně být nemá?“ řekla doslova.
To pro změnu rozčílilo poslance ANO Pavla Růžičku. „Tedy vy máte postřeh. To je skvělé, že si všimnete, že tady není pan premiér,“ začal ironicky, aby následně vychválil Babiše.
„No, a není. No, a co? Nás to teprve teďka začalo bavit. Teďka teprve si k tomu můžeme říct věci, které chceme. Vy omíláte, že tady není pan premiér. Jako není, no, není. Až přijde, tak přijde. Protože ono to většinou tak bývá, že ti nejlepší chodí na konec. Tak on přijde, až bude ten pravý čas,“ vysvětlil poněkud „neobvykle“ neúčast premiéra.
Babiš nakonec nejen dorazil, ale ještě i vystoupil. A to, jak je u něj zvykem, značně kontroverzně, což ještě dál vyostřilo atmosféru.
„Vy jste totiž zoufalci. Vy děláte věci, jako že sestříháte video, to je vaše lidovecká poslankyně. Vy sestříháte i to, když mi Trump podá ruku, i to děláte,“ vyčítal Babiš opozici, jejíž zástupci na znamení nesouhlasu bouchaly do lavic. „Můžete bouchat kolik chcete. Jste jen zoufalí, nic jiného. Je mi vás líto,“ končil Babiš svůj výstup.
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu
Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.