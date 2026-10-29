Babiš to pochopil správně. I jemu prezident vyčetl nedostatek odvahy a pohodlnost

Prezident Petr Pavel ve svém tradičním projevu k výročí vzniku republiky kritizoval nejen stávající vládu, ale kompletní politickou reprezentaci. Vadí mu nedostatek odvahy a přehlížení rizik, kterým čelíme. A varoval před informačním chaosem a oslabováním důvěry v instituce a média.
V celku lze tradičně očekávanou a hojně komentovanou úvahu prezidenta shrnout jako pojednání o politické odvaze, bezpečnosti a rozpočtové odpovědnosti. Dostalo se i na péči o krajinu a ochranu demokratických institucí včetně médií veřejné služby, které se kvůli vládě ocitly v těchto dnech v samotném ohnisku veřejné debaty.
Pavel připomněl hned v úvodu našeho prvního prezidenta Tomáše Masaryka, který opakovaně vyzdvihoval, že v demokracii není nikdy „hotovo“ a že se neobejde bez obětí, osobní odpovědnosti a taky bez každodenní drobné práce každého občana. Pavel k tomu dodal, že ve svém úsilí musíme vytrvat, i když výsledek není jistý a uznání je daleko.
Dobré věci – zdůraznil prezident – vyrůstají z odvahy, obětí i z ochoty přijmout nepohodlí. „Tak ostatně vzniká všechno, na čem nám záleží. A tak vznikla i naše republika. Mysleme dnes na ty, kteří od vzniku republiky za naši svobodu položili život. Na ty, kteří kvůli ní ztratili domov, povolání nebo možnost v klidu vychovávat své děti.“
Směřování k lepší budoucnosti nelze podle prezidenta dosáhnout pouhou setrvačností. „My všichni musíme takovému pohybu pomáhat a udržovat správný směr. My všichni máme vlastní důležitou roli ve formování budoucnosti této země. Mám pocit, jako bychom se této odpovědnosti v poslední době zříkali.“
Popíchnutí vlády
Tento prezidentův osten mířil skoro jistě na vládu Andreje Babiše: „V letech, která prožíváme v relativním bezpečí a dostatku, se uchylujeme k pohodlnosti, která uhýbá před nepříjemnými zprávami, náročnými úkoly, před dílčím odříkáním. Přehlížíme nebo nechceme vidět zřetelné signály krizí, které mohou nastat.“
Podle prezidenta musíme být realisté a poctivě vnímat dění kolem nás. „Obracím se dnes proto především k vládě, zákonodárcům i představitelům krajů a obcí. K vám všem, kteří sedíte v tomto sále nebo teď posloucháte. Protože právě nám byla volbami na vymezený čas propůjčena hlavní odpovědnost za budoucnost této země.“
Politici, řekl dále prezident, musí národu vysvětlovat potřebu připravovat se na situace, které ještě nenastaly, ale reálně nastat mohou. „A zároveň jim vysvětlovat cenu takových rozhodnutí. Je to jedna z největších zkoušek, před kterými dnes stojíme. Jsem rád, že to s předsedou vlády společně vnímáme a diskutujeme.“
V tomto punktu pak opět připomněl Masaryka a jeho požadavek mluvit tak, aby věci byly pojmenovávány pravdivě a poctivě. De facto tu prezident odmítl populismus a tendenci dělat politiku výhradně podle toho, co si přeje většina voličů.
„Země, která se bojí slyšet pravdu, postupně ztrácí schopnost sebereflexe, schopnost napravovat vlastní nedostatky a chyby. A tak se sama stává zranitelnou.“ Přesně tomu se – míní prezident – nyní vystavujeme.
Těžko říct, jak se tato slova poslouchala premiérovi a jeho ministrům. „V politice je příliš málo slyšet jasná řeč o rizicích, kterým čelíme. V politice je příliš málo skutečné odvahy. Skutečná odvaha totiž nespočívá v tom, že jdeme proti oponentům. Ale ve schopnosti hájit i to, co není populární, ale pro zemi důležité a správné,“ řekl Petr Pavel.
Prezident politikům připomněl, že se zhoršuje bezpečnostní situace a že Evropa už nemůže předpokládat, že mír je stav, který se udrží sám od sebe. A taky jim připomněl, jak důležité je pro nás členství v NATO a v EU. Explicitně pak vyjádřil své obavy z války.
Adresováno Andreji Babišovi
Následovaly repliky adresované přímo vládě Andreje Babiše – týkaly se veřejných financí, péče o krajinu a médií veřejné služby. A i tady Pavel mluvil hlavně o naší odpovědnosti. Podle něj zvyšováním státního dluhu říkáme našim dětem, že si dopřáváme lepší zdravotnictví, sociální služby a pohodovější život než ten, který čeká je. „Že se umíme postarat o sebe, ale ne o ně.“
Podobně je to podle něj i s péčí o krajinu, o naše prostředí pro život. Prezident má jasno v tom, že bychom už dnes měli zavádět opatření, která nás ochrání před dlouhodobými výkyvy klimatu. „Neproduktivní debaty o příčinách těchto změn nám nepomohou.“
Nakonec se dostalo na kvalitu veřejné debaty a informační chaos, který podle prezidenta oslabuje schopnost demokratické společnosti rozhodovat a bránit se.
„Naši protivníci to dobře vědí. Nemusejí nás přesvědčit o své pravdě. Stačí, když my přestaneme věřit, že pravdu lze vůbec poznat. Když ztratíme důvěru v instituce, média, vědu i jeden v druhého.“
Petr Pavel zdůraznil, že potřebujeme budovat důvěru v zavedené značky a autority. „Nikoli s nimi válčit, nebo dokonce neuváženými změnami zákonů mediální prostor rozbít.“ Ani tady – v samotném závěru projevu – nenechal nikoho na pochybách, kam míří.
Vždyť jeho projev zazněl jen několik dnů poté, co vládní koalice ve sněmovně kvapně a v noci protlačila v prvním čtení zákon, jehož cílem je zrušit koncesionářské poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu pod stát.
Tak jako skoro vždycky nebyl Pavlův projev odměněn potleskem bývalého prezidenta Václava Klause. Podobně vlažná byla reakce také premiéra. Pokud si vyložil slova prezidenta jako kritiku své vlády – pochopil je správně.
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