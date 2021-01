Udělali jsme řadu chyb, ale poučili jsme se, bilancoval rok 2020 premiér Babiš

Po předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi a šéfovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi promluvil v první den roku také premiér Andrej Babiš. Ve večerním projevu především děkoval lidem mnoha různých profesí za jejich pomoc v boji s pandemií. Zároveň přiznal, že se vláda nevyvarovala pochybení. A vyslovil naději, že díky vakcíně se letos podaří krizi překonat.

Předseda vlády hned na začátku projevu prohlásil, že rok 2020 bude zapsaný v historii České republiky jako jeden z vůbec nejtěžších.

"Problémy, kterým jsme jako vláda čelili, byly obrovské a netušené. Museli jsme reagovat rychle. Ano, udělali jsme i řadu chyb. Ale také jsme se poučili," prohlásil. A dodal, že se jen těžko vyrovnával s lidskými ztrátami. "Člověk si říká, udělali jsme všechno, co jsme mohli? Bylo to pozdě, nebo brzy? Měli jsme být přísnější? Měli jsme poslouchat toho odborníka, a ne tam toho? Měli jsme přijmout tato opatření a tam ta radši ne? Těch neodbytných otázek je spousta."

V pasáži, kterou věnoval opatřením, jež kabinet přijal proti pandemii, připojil předseda vlády také omluvu. "Rodiny se nescházely, mnozí živnostníci a podnikatelé se najednou ocitli bez klientů a bez pravidelného příjmu. Sám dobře vím, jak je těžké vybudovat úspěšnou firmu, kolik to vyžaduje času, úsilí a odříkání. A dobře vím, co pro živnostníky znamenala všechna opatření, která jsme museli přijmout. Je mi to líto a omlouvám se. Ale volili jsme mezi špatným a horším. V této situaci lidské zdraví a životy musely dostat přednost," prohlásil a zopakoval, že celý rok "byl neskutečně smutný, těžký a depresivní."

Několikrát také děkoval lidem a vysoce ocenil nasazení mnohých, ať už šlo o zdravotníky, nebo dobrovolníky, kteří například začali šít roušky, rozvážet jídlo, či prostřednictvím internetu ostatním zpřístupňovali umění a kulturu. "Málokdo tušil, kolik mezi námi žije neznámých hrdinů, třeba první žena, co si sedla k šicímu stroji a ušila první roušku, první člověk, kterého napadlo zorganizovat nákupy pro seniory a doručit je k nim domů, první člověk, kterého napadlo děti vyučovat distančně," pokračoval Babiš, podle kterého měli lidé poprvé možnost se zastavit a uvědomit si, jak žijeme.

"Muži konečně viděli, jak tráví den jejich ženy a kolik práce vlastně mají. Lidé konečně ocenili práci prodavaček, které covid necovid trávily dlouhé hodiny v obchodech, řidičů, kteří museli jezdit během pandemie, nebo poštovních doručovatelek, které dál házely dopisy do schránek. A především lékařů a sestřiček, kteří čelí náporu koronaviru v první linii," uvedl.

Ocenil také pečovatelky v domovech seniorů, personál v nemocnicích, laboranty, zaměstnance hygienických stanic, záchranáře, policisty, strážníky, hasiče a vojáky. "Nemohu dostatečně poděkovat všem, kteří se podíleli na boji proti pandemii," prohlásil a a vděčnost projevil i každému, kdo dodržuje opatření proti šíření covidu.

Připustil, že v Česku se dnes situace zhoršuje. "Je pravda, že rok 2021 začíná neutěšeně. Nákazu se zatím bohužel zkrotit nepodařilo. Já ale vidím první záblesk naděje. A tou je vakcína," zaměřil svůj pohled do budoucnosti.

A pokud jde o ni, byl premiér ve svém projevu optimistický. "Třeba v digitalizaci jsme za pár měsíců předvedli takový skok, který bychom jinak dělali i pár let. Takže si nedělám starost, že by se naší zemi nepodařil restart ekonomiky, že bychom nebyli úspěšní nebo že bychom zaostali za Evropou," sdělil.

Podobně jako předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny naléhal na sounáležitost mezi lidmi. "Názory nejde dělit na ty správné a na ty špatné, musíme spolu vést dialog, i když se nám některé věci špatně poslouchají," podotkl.

Občany pak vyzval k ohleduplnosti. "Těch několik týdnů nebo měsíců, kdy zatneme zuby, není tak velkou obětí v porovnání s pár lety života, o které mohou přijít naše babičky a dědečkové. Věřím tomu, že si za pár měsíců řekneme, že jsme i tuto krizi ustáli, stejně jako v minulosti jiné. Udělám všechno pro to, abychom se mohli vrátit k normálu. Byli jsme před covidem, budeme i po něm," zakončil svůj večerní novoroční projev premiér.