Babiš silně přestřelil. „Žádný kontrakt dosud nebyl uzavřen,“ dementuje jeho slova továrna

Byl to asi nejzajímavější moment vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) na bezpečnostní konferenci Prague Security Dialogue. Na akci pořádané think-tankem propojeným s jeho hnutím se pochlubil, že pomohl prodat šest podzvukových letadel L-39 Skyfox do Srbska. Jeho slovům se divili insideři jak v Praze, tak v Bělehradě. A teď věc rozseklo samo Aero Vodochody, výrobce letounů. Babiš se spletl.
Čtvrteční akci Institutu pro politiku a společnost otevřel Andrej Babiš dlouhým projevem. V něm velkou část věnoval chvále podzvukového letounu L-39 Skyfox.
Ten už několik let vyrábí středočeská firma Aero Vodochody. Majetkovou většinu si v ní drží maďarský kapitál a na něj napojení hráči, 24 procent pak skupina Omnipol Group podnikatele Richarda Hávy.
Reportér deníku Aktuálně.cz pak v diskusi po proslovu Babiše položil dotaz, zda tedy stroje Skyfox v bojové verzi určené pro lov bezpilotních prostředků získá i česká armáda.
Premiér se ve své reakci přímé odpovědi vyhnul, prozradil však jiný špek.
„Na všech našich misích předávám nabídky na L-39 Skyfox, naposledy ve středu polskému premiérovi Donaldu Tuskovi,“ odpovídal Babiš, jak výrobku z továrny Aero Vodochody dělá reklamu. A šel ještě dál: „Podařilo se nám prodat Srbsku šest těchto letadel.“
Právě tato informace silně rezonovala. Aero Vodochody usiluje o obchod s Bělehradem dlouhodobě, takové závěrečné potvrzení však dosud chybělo.
Nicméně stačilo jen pár dnů, aby se ukázalo, že všechno je jinak. A že Babiš, který tak často kritizuje média za zveřejňování údajně nepravdivých informací, silně přestřelil.
„Český premiér je starší člověk specifického charakteru a způsobu komunikace,“ reagoval třeba na Babišovo unáhlené prohlášení respektovaný srbský letecký portál tangosix.rs.
A definitivně ve věci udělalo jasno samo Aero Vodochody. To přímo slova českého premiéra dementuje. „Můžeme potvrdit, že jsme srbské straně předali nabídku na dodávku letounů L-39 Skyfox, a to prostřednictvím pana premiéra během jeho návštěvy Srbska,“ informuje Lukáš Hora, mluvčí středočeské letecké továrny.
„Žádný kontrakt však dosud nebyl uzavřen, a proto v tuto chvíli nepovažujeme za vhodné sdělovat další podrobnosti,“ dodal naprosto jasně.
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil také samotného Babiše. Ten však do vydání článku na zaslané dotazy nezareagoval.
Jak už deník Aktuálně.cz napsal dříve, podle srbských zdrojů je Aero Vodochody pouze jednou z více společností, které Srbsku své cvičné letouny nabídly. Dalšími jsou americký Textron, švýcarský Pilatus, brazilský Embraer, domácí Utva a také čínský výrobce Hongdu.
Prohlédněte si letoun L-39 Skyfox zblízka:
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