Babiš si stěžuje na prezidenta: Nejmenoval Turka, a když poletí na summit, poškodí Česko

Hlavní problém prezidenta Petra Pavla je, že si vykládá ústavu, jak chce, řekl ve čtvrtek v rozhovoru s Deníkem.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Pavel si podle něj vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmů. Vyčítá mu i odmítnutí jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem a postup kolem summitu NATO.
Pavel je podle Babiše jednoznačně hlavou opozice a dělá kampaň za své znovuzvolení prezidentem. „Nevynechá dne, aby do nás nějakým způsobem nezajel,“ vyčetl hlavě státu Babiš. Předseda vlády současně vyloučil, že by mohl proti Pavlovi případně v příští prezidentské volbě kandidovat.
Babiš po loňských sněmovních volbách oznámil svůj postup ohledně holdingu Agrofert 4. prosince, prezident ho jmenoval předsedou vlády o pět dní později. Pavlův požadavek, aby předem informoval o svém řešení střetu zájmů, však pokládá Babiš za vymyšlenou neústavní podmínku. „Podle ústavy mě měl jmenovat bez toho, aby trval na vyřešení konfliktu zájmů, ale já nechtěl jít do sporu, takže jsem ustoupil, trpělivě jsem snášel tyto nepravosti,“ řekl.
Další chyba podle Babiše byla, když Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády. Pavel v lednu v dopisu argumentoval tím, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Podle Babiše navíc přitom Pavel Motoristům slíbil, že když Turek místo na plánované ministerstvo zahraničí zamíří na ministerstvo životního prostředí, „bude to v pohodě“. „Problém prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory,“ podotkl Babiš.
V rozhovoru pro Deník.cz premiér Babiš také tvrdí, že prezident Pavel tím, co dělá, a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí. Ačkoliv historicky jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech a penězích, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda.
„My se snažíme přesvědčit prezidenta, že tento summit bude jiný než ty předcházející. Je důležité, aby nová vláda tam byla přítomná a obhajovala plnění závazků vůči NATO a Fialovu vládu, která závazky nikdy nesplnila, a zároveň obhajovala pozici Česka. Doufali jsme, že to prezident pochopí,“ řekl Babiš.
Babiš uvedl, že prezidentovi nabízeli, aby byl nad věcí a nepoškozoval Českou republiku v zahraničí. „Tím, co dělá, ji poškozuje. A když poletí na summit, tak nás poškodí,“ řekl. Dodal, že veřejně deklaroval, že schválí, aby prezident na příštím summitu v albánské Tiraně byl. Připomněl, že vláda schválila i jeho zastupování Česka na Valném shromáždění Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku letos na podzim.
Babiš také připomněl, že v deklaraci na letošní summit je bod, který jasně říká, že spojenci podpoří Ukrajinu 70 miliardami eur (1,7 bilionu korun) ročně. „Předjednaly si to velké země, které se potkaly v Berlíně,“ řekl. Šlo o Británii, Francii, Německo, Polsko a Itálii. „Tím, že nesplníme dvě procenta, tak nemůžeme dávat peníze Ukrajině, potřebujeme je pro naši armádu, abychom plnili závazky,“ dodal pro Deník.cz.
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