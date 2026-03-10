„Babiš si se*e do huby, zdravotnictví je prolezlé socialismem.“ Nová tvář ODS láká ostrým slovníkem

Když v pondělí představoval předseda ODS Martin Kupka stínovou vládu ODS, byl mezi známými tvářemi jako Jana Černochová, Jan Skopeček, Jan Lipavský, Eva Decroix či Martin Baxa i jeden naprostý nováček – neokoukaná tvář ODS. Sedmadvacetiletý Štěpán Slovák, nově stínový ministr zdravotnictví a pár měsíců také poslanec ODS.
„České zdravotnictví je prolezlé socialismem. A každý socialismus prorůstá, prorůstá a prorůstá, až to nakonec jednou bouchne,“ začal svůj krátký pondělní proslov v roli zcela čerstvého stínového ministra zdravotnictví za ODS Štěpán Slovák a hned bylo jasné, že mezi dalšími 17 vesměs vrcholovými politiky ODS se rozhodně neztratí.
Svým věkem přitom patřil k těm vůbec nejmladším a dobou svého veřejného vystupování také k nejméně zkušeným. To bylo patrné, zejména když před ním i po něm mluvilo například několik bývalých ministrů a ministryň vlády z doby premiéra Petra Fialy, předseda ODS Martin Kupka a několik jeho místopředsedů.
Jenže Slovák vsadil na to, co se mu už osvědčilo v kampani do Poslanecké sněmovny. Mluvil jasně, srozumitelně a do určité míry i provokativně, takže v kampani oslovil voliče natolik, že ho hojně kroužkovali. Díky tomu přeskočil dva kandidáty a dostal se do sněmovny. A ani v ní není rozhodně šedou myší. Stal se expertem na zdravotnictví, kterého je slyšet a díky jeho výšce i dobře vidět.
Brzy se nicméně ukáže, co řeknou voliči na jeho odvážné a pro někoho možná až nepřijatelné návrhy, které vycházejí právě z jeho slov o českém „socialistickém“ zdravotnictví.
Loupežníci v nemocnicích i krach pojištění
„Celý život pracujete a chtěli byste si na stará kolena zaplatit lepší kloub, lehčí sádru. Ale v českém zdravotnictví nemáte možnost, aniž byste museli uhradit celý ten výkon,“ postěžoval si a avizoval, že právě to chce ODS změnit.
Pokud navíc nedojde ve financování zdravotnictví k tolik potřebným změnám, systém veřejného zdravotního pojištění podle něj doslova zkrachuje.
Na paškál si vzal i dosavadní systém řízení nemocnic. „Vládne nám tady forma takzvaných státních příspěvkových organizací, taková trochu úchylná forma, která není založena na odpovědnosti managementu. Nechceme, aby vládli v některých českých nemocnicích loupežníci. My proti tomu budeme bojovat,“ slíbil.
Přítomné zaujal i tím, když vysvětloval, že k prevenci proti nemocem nestačí se dle jeho slov „prošťárnout“ nějakou část těla, ale jde zejména o to, jakou má člověk životosprávu a jak se stravuje. A dle stylu života by podle něj měli lidé platit i výšku svého zdravotního pojištění.
„Pokud někdo na své zdraví kašle, pokud například po transplantaci jater začne znovu chlastat, tak to není normální a ten člověk si má cokoliv dalšího zaplatit, protože systém už ‚podojil‘ jen na základě své nezodpovědnosti,“ řekl Slovák v následném rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.
„Babiš pořád mění názory a hraje si na lékaře“
Na připomínku, že předseda ANO a premiér Andrej Babiš bude patrně proti jeho plánům ve zdravotnictví vystupovat, Slovák namítl, že Babiš neustále mění názory a neradí se dostatečně s odborníky.
„Já se ptám nejdříve odborníků, protože sám lékař nejsem. Já si na lékaře hrát nebudu, což Andrej Babiš mnohdy předvádí,“ uvedl Slovák, který reagoval i na otázku, zda si Babiš nezískává voliče i tím, že o zdravotnictví často mluví.
„V rozpočtu ministerstva zdravotnictví došlo ke snížení o dvě miliardy. Tak já nevím, jestli ten, kdo tvrdí, že zdravotnictví považuje za absolutní prioritu, a takto snižuje peníze, na něj skutečně myslí. U nás na jihovýchodě tomu říkáme, že si ‚se*e do huby‘. A to přesně Andrej Babiš dělá,“ vzpomněl Slovák lidové přísloví pro situaci, kdy si někdo protiřečí.