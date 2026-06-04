Babiš si opět rýpnul do Okamury. Sliboval hory doly, teď se musí se snažit

I když premiér Andrej Babiš i jeho vládní koaliční partner z SPD Tomio Okamura veřejnost opakovaně ubezpečují, že jejich vztahy jsou výborné, každý týden se nicméně objeví něco, co toto tvrzení zpochybňuje. Zejména Babiš svými „průpovídkami“ dává najevo, že má k šéfovi sněmovny výhrady, do žádného otevřeného konfliktu s ním ale nechce jít. A platí to i naopak.
Sobotní dopoledne na zahradě Úřadu vlády bylo slunečné a příjemné, návštěvníci si užívali akce, která byla věnovaná zemědělství. Tomu odpovídala i nálada premiéra Andreje Babiše (ANO), za nímž chodili jeho příznivci, fotili se s ním a někteří mu přáli všechno dobré. V těchto okamžicích za ním ale přišla i skupinka, která působila ustaraně.
„Dobrý den, pane premiére,“ začali s dialogem její členové a postupně se představovali. Agrární komora. Svaz ekologických zemědělců. Potravinářská unie.
„Co nabízíte?“ zeptal se Babiš, protože jednotliví „hráči“ v tomto odvětví měli na zahradě pro veřejnost stánky. Velmi rychle se ale společenská konverzace proměnila v debatu o problémech českých zemědělců i potravinářů. A v tu chvíli přišel Babiš s „výpadem“ proti Okamurovi.
„Zemědělství je SPD,“ prohlásil s odkazem na to, že ministr zemědělství Martin Šebestyán je ve vládě za koaliční Stranu přímé demokracie. „Takže se musí snažit Okamura. Sliboval hory doly, dělal jarmarky…“ pokračoval Babiš s narážkou na farmářské jarmarky Okamurovy strany i předvolební kampaň SPD.
Okamura lákal na jarmarky
Tomio Okamura totiž své předvolební mítinky částečně postavil právě na tom, aby získal voliče na levné potraviny. V kampani často tvrdil, že pokud jeho strana bude vládnout, postará se o to, aby potraviny zlevnily. A aby svá slova podpořil, organizoval na různých místech České republiky jarmarky, které brali jeho voliči takřka útokem a kupovali si na nich levnější potraviny.
Jenže už tehdy řada odborníků včetně zemědělců upozorňovala, že tamní ceny nejsou v běžném provozu možné a čeští zemědělci nemají šanci se na takovou částku dostat – mohly tak být částečně dotované z kasy SPD.
Předseda SPD navíc dával po volbách najevo, že získání resortu zemědělství považuje za úspěch, protože tak bude moci strana lépe ovlivnit právě ceny potravin.
Žádné plošné snižování cen se ale zatím nekoná. Okamura navíc už několikrát vystoupil i k jiným tématům, která si obvykle bere na starosti hlavně Babiš. Premiéra tak několikrát dostal do nepříjemné situace, kdy například tvrdil, že vládní koalice předloží návrh ke změně financování České televize a rozhlasu, byť nic ještě nebylo připraveno.
Okamura tvrdí, že s Babišem si rozumí
Pokud jde o samotnou debatu na zahradě Úřadu vlády, Babiš zemědělcům vysvětloval, že v resortu zemědělství chybí peníze.
„Právě proto jsme chtěli udělat jednání přímo na Úřadu vlády i s paní ministryní financí Alenou Schillerovou. Jsou tam věci, které je třeba si říct,“ zareagoval předseda Agrární komory Jan Doležal, který měl v „delegaci“ hlavní slovo. Poukazoval přitom i na to, že rostoucí ceny nafty a hnojiv ohrožují konkurenceschopnost českého zemědělství, stejně jako značně nízké ceny mléka.
„Evropa to musí řešit, protože to způsobila. Tady jsme si pro vás připravili dopis,“ říkal Doležal a předal předsedovi vlády složku i s dopisem, který si Babiš hned začal číst. V něm ho zástupci organizací žádají o osobní jednání ve věci „kritické situace v sektoru zemědělství a potravinářství“.
Premiér se přitom snažil dál o spíše lehčí tón debaty vzhledem k neformálnosti povídání i místu, kam se lidé přišli spíše bavit. „Zemědělství neřeším. Já jsem v životě zemědělce neviděl,“ vtipkoval premiér, do jehož slov zrovna začali hrát přítomní muzikanti shodou náhod smutnější melodii na housle. „No, takový umíráček nám může znít,“ glosoval to šéf Agrární komory.
Ping-pong o vyjádření
Aktuálně.cz oslovilo také předsedu SPD Okamuru prostřednictvím jeho tiskové mluvčí Lenky Čejkové mimo jiné s dotazem, co říká na slova premiéra a jak plánuje zemědělcům pomoci. Mluvčí uvedla, že dotaz zodpoví místopředseda strany Radim Fiala, který ale do vydání článku nereagoval. Mluvčí nakonec sdělila, že odpoví přímo ministerstvo zemědělství.
Z tiskového oddělení ministerstva nakonec přišla odpověď, podle které je „ministr zemědělství s nevládními organizacemi v pravidelném kontaktu a problémy sektoru s nimi aktivně řeší“. Snahu zemědělců o setkání s premiérem chápe ministerstvo jako jejich rozhodnutí, kterým prý chtějí podpořit ministra při jednání na vládní úrovni.
„Vztahy jsou výborné“
K samotnému vztahu s Babišem se nicméně Okamura v minulosti několikrát vyjadřoval. Pokaždé ale tvrdil, že jejich vztahy jsou prý výborné a korektní. To samé zopakoval, když Aktuálně.cz i další média upozorňovala, že Babiš Okamurovi důrazně „vyčinil“ za to, že sděluje veřejnosti některé informace z vládních jednání bez konzultace s ním.
„Bavili jsme se spolu úplně v klidu a dokonce jsme se spolu několikrát zasmáli, žádné spory mezi sebou nemáme,“ namítal šéf sněmovny ke zmiňovaným informacím.
Premiér Babiš však v minulosti už několikrát dal najevo, že se mu některé Okamurovy výroky nelíbí a že by se měl více soustředit na sněmovnu. Kritizoval také, že podle něj „Okamura všechno podřizuje tomu, aby oslovoval jen a jen voliče SPD. Zatímco mně záleží na všech občanech naší země,“ zdůrazňoval Babiš.
Loňský rok se vydařil
Pokud jde o pomoc vlády, zástupci zemědělců a potravinářů požadují například mimořádné navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství, kompenzace škod způsobených mrazem, suchem či dramatickým nárůstem vstupních nákladů a také iniciaci vzniku krizové rezervy v Evropské unii.
Ani to ale není všechno, celý dopis končí daňovými požadavky: „Vyjmutí nárokových dotací daně z příjmů a vrácení daně z nemovitostí ze zemědělské půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem předchozí vlády,“ žádají zemědělci v dopise premiéra.
Předseda Agrární komory Jan Doležal se snažil redaktorovi Aktuálně.cz vysvětlit, jak moc podle něj zemědělci pomoc vlády potřebují.
„Jsem tady za panem premiérem z důvodu velké krize, kterou teď zemědělství prožívá. My jsme v podstatě dneska pod hranicí rentability téměř ve všech komoditách a nejcitelnější v tuhle chvíli je propad cen u mléka,“ začal rozhovor s tím, že problémy podle něj eskalovaly, když Evropa uvalila cla na dovoz elektromobilů z Číny, která v reakci na to zavedla odvetná cla na mléčné výrobky z Evropy.
„Vzhledem k tomu se obrovská produkce mléka v Evropě hromadí a jeho cena se propadá,“ vysvětloval. Problém s mlékem je tak prvním ze šesti bodů, které jsou v dopise Babišovi uvedeny.
Zároveň Doležal poukázal na to, že velmi vyskočily ceny hnojiv a nafty. „Takže tady vidíme na jedné straně velké náklady, na druhé straně propad cen,“ dodal.
Do toho zemědělce čelí tvrdé regulaci, musí dodržovat přísná pravidla, která jim mnohdy výrobu prodražuje a ztěžuje. A pak neobstojí v konkurenci se výrobky například ze třetích zemí, které tak přísná pravidla nemají a které míří do celé Evropy.
Přestože se loni zemědělcům dařilo a zisk jim vzrostl víc jak dvojnásobně ze 4,5 miliard v roce 2024 na loňských deset miliard, po zohlednění dotací už výsledky tak dobře nevypadají. Ostatně na to narážel už dřív i ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). „S ohledem na to, že jde do celého sektoru ročně zhruba 30 až 40 miliard korun dotací, není zisk okolo deseti miliard korun nijak dobrý,“ citovala letos v lednu ČTK šéfa resortu zemědělství. Jinými slovy bez dotací by se sektor propadl do hluboké ztráty.