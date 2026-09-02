„My si za tím rozpočtem stojíme,“ tvrdí Babiš. Ale připomínky SPD a Motoristů si prý poslechne

Premiér Andrej Babiš (ANO) za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí, kritici podle něj nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. V roce 2028 bude schodek nižší než navrhovaných 389 miliard korun v příštím roce, řekl ve středu novinářům při otevření nové výrobní linky v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku.
Názory koaličních partnerů z Motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si rád vyslechne. Kabinet je ale podle něj teprve na začátku cesty a nyní je čas investovat.
Předseda Motoristů Petr Macinka plánuje ve čtvrtek s Babišem mluvit v souvislosti s rozpočtem na příští rok o systémových změnách, návrzích legislativních změn a reforem, které ovlivní tvorbu rozpočtu na rok 2028. Schodek pokládá za velmi vysoký, kritizuje ho rovněž opozice.
„My si za tím rozpočtem stojíme. Samozřejmě ti kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme teda zastavit veškeré dálnice, zastavit investice do nemocnic, přístrojového vybavení?“ řekl Babiš.
Názory koaličních partnerů rád vyslechne, ale kritika ho překvapuje. „Protože my jsme vyjednávali se všemi ministry z koalice a ještě včera jsem bojoval za tři miliardy pro ministra dopravy,“ uvedl. Deficit v roce 2028 bude určitě nižší než příští rok, doplnil.
„Ale my musíme investovat, to přinese růst. Investice jsou důležité, přinesou zaměstnanost a další výnosy do rozpočtu,“ podotkl. Kabinet je podle něj na počátku své cesty, program má na celé čtyři roky a nyní je čas na investice.
Vyloučil omezení růstu rozpočtu ministerstva obrany. „My tady máme zákon, že musíme obraně dát dvě procenta (HDP). V minulosti jsme nikdy nesplnili dvě procenta, musíme to plnit, protože jsme jedni z nejhorších. Ale samozřejmě to chceme plnit navýšením počtu vojáků, a ne investicemi do tanků, které dneska v Ukrajině jsou někde v úkrytech, protože drony je zlikvidují za pár minut,“ uvedl.
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