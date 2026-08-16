Babiš Senát neumí, přesto může letos posílit. Vybíráme pět jeho největších nadějí

Senátní volby jsou dlouhodobě pro Andreje Babiše a jeho hnutí ANO složitá disciplína. Letos jde ale do voleb z výhodné pozice, neboť obhajuje pouze jeden mandát. Po volbách tedy v horní komoře nejspíš posílí. A byť není jednoduché odhadnout, ve kterých obvodech uspěje, v následující analýze se o to pokoušíme.
Před dvěma roky hnutí ANO uspělo v devíti ze sedmadvaceti obvodů, což byl pro dlouholetého hegemona české politiky svým způsobem průlom. Do té doby se Andreji Babišovi v těchto volbách nedařilo. Letos bude chtít na dva roky starý úspěch jistě navázat. Politolog Michal Pink nicméně upozorňuje, že tehdy bylo ANO v opozici, nyní je hlavní vládní stranou.
Nejen proto říká, že to pro hnutí ANO letos na podzim nebude zase tak jednoduchá záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Je ve vládě, a hlavně zatím platí, že strana Andreje Babiše není vládně takříkajíc unavená. A pokud nebudou opoziční strany zahleděné do sebe, tak Andrej Babiš nemusí získat mnoho mandátů,“ vysvětluje Pink v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Navíc platí, že i kdyby tomu tak nebylo, je takřka jisté, že po volbách nebude mít ani letos hnutí ANO v horní komoře většinu. V danou chvíli totiž disponuje patnácti mandáty, obhajuje pouze jeden. Pokud by tedy nejsilnější vládní strana měla mít v Senátu po volbách většinu, musela by je vyhrát ve všech sedmadvaceti obvodech. A to se nestane.
Nesporné v každém případě je, že to budou volby pro Babiše zásadní – pokud by v nich totiž jeho hnutí ANO uspělo, vytvoří si předpoklady pro to, aby horní komoru ovládlo za dva, případně za čtyři roky. „Pokud nebude v opozici, tak se mu to nepodaří,“ má ale jasno Pink. „Mít většinu v obou komorách je hodně složité a skoro nemožné,“ dodává.
„Například u ODS,“ pokračuje Pink „to bylo jen v roce 2007, ale na velice krátkou dobu. A předtím musela být dvakrát čtyři roky v opozici,“ připomíná. V danou chvíli v každém případě platí, že by pro Babiše byl úspěch zopakovat dva roky starý výsledek – tedy vyhrát ve třetině obvodů.
Jenomže v neprospěch Babiše toho hovoří víc. Připomenout je potřeba například to, že k senátním volbám chodí tradičně málo lidí, většinou jde o ty speciálně motivované. Babišovi navíc schází silné osobnosti, kteří dokážou své voliče mobilizovat. „Babiš je kolem sebe ani nesnese. Kde je Ivan Pilný? Martin Stropnický nebo Robert Pelikán? Pokud by někdo zastínil samotného císaře, bude odejit,“ má jasno politolog.
Závěr je prostý: Babišovi nezbývá nic jiného než spoléhat už zase jen na sebe. Tomu bude zcela jistě také odpovídat kampaň hnutí ANO. Přes to všechno lze s jistou mírou opatrnosti odhadnout, kde má hnutí ANO největší šance na úspěch. Zároveň platí, že jde o předběžnou prognózu, která nemá oporu v datech. Navíc kampaň ještě nezačala.
Minimum, se kterým by mohl být předseda ANO spokojený, je vítězství aspoň v pěti obvodech. Předpokladem takového scénáře je přitom několik proměnných: ANO uspěje spíše v regionech, které lze označit za levicové. Což není třeba Praha, kde hnutí ANO senátní volby ještě nikdy nevyhrálo.
Jeho úspěch lze spíše čekat typicky na severní Moravě. Uspět může za dobrých okolností i jinde. Hnutí ANO tam ale musí nasadit silného kandidáta a zároveň proti sobě nemít silnou konkurenci, za kterou se budou ochotni spojit voliči všech opozičních stran. Nakonec bude záležet také na tom, komu se lépe podaří mobilizovat své příznivce.
Kladno – Obhajovat bude Adéla Šípová zvolená před šesti lety za Piráty, která letos kandiduje s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. Za ODS zde bude kandidovat ředitel střední školy Petr Paták, za ANO pak relativně známý ústavní právník Aleš Gerloch, kterého lze označit za spojence bývalého prezidenta Miloše Zemana. „Tady to pro ANO nemusí dopadnout dobře, Gerloch není advokát levice,“ uvažuje nicméně Pink.
Znojmo – Mandát senátora zde obhajuje Tomáš Třetina za TOP 09, jehož hlavním vyzyvatelem bude plavecký trenér Jiří Kyněra, který se o mandát uchází za hnutí ANO. „Tady je to pro nejsilnější vládní stranu naopak celkem nadějné,“ míní politolog Pink, který se mimo jiné specializuje na komunální a regionální politiku.
Ostrava-město – Mandát zde obhajuje senátor a lékař Ondřej Šimetka z ODS, jehož za hnutí ANO vyzve náměstkyně ostravského primátora a starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová. Podle Pinka jde nejspíš o obvod, kde má ANO letos vůbec nejlepší vyhlídky ze všech sedmadvaceti obvodů, ve kterých se letos o složení třetiny Senátu bude rozhodovat.
Karviná – Jediný obvod, kde svůj mandát ANO obhajuje. Minule zde formace Andreje Babiše nominovala Ondřeje Febera, který do voleb ale letos nejde. Nahradí ho starostka Orlové Lenka Brzyszkowská. Do voleb zde jde také krajský radní Pavel Staněk za SPD, což je právě okolnost, která podle Pinka pozici hnutí ANO mírně problematizuje. Přesto zde má nejsilnější vládní strana i letos velmi slušné šance.
Uherské Hradiště – Mandát v horní komoře zde obhajuje bývalý starosta Starého Města Josef Bazala z KDU-ČSL. Jeho hlavním vyzyvatelem bude zdravotnický záchranář a nestraník Jiří Vašica za hnutí ANO. Podle Pinka jsou jejich šance vcelku vyrovnané. „Mírně bych ale preferoval lidovce, je to jejich domácí adresa,“ dodává.
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