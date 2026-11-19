Dva požadavky z nedělní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné se týkaly vládního hnutí SPD: aby jeho šéf Tomio Okamura nebyl nadále předsedou sněmovny a aby SPD neřídila ministerstvo obrany. A příkře hodnotí práci Okamury a resortu i prezident Petr Pavel. Premiér Andrej Babiš (ANO) na slova hlavy státu reagoval s tím, že rozhodli lidé ve volbách. Ale i on sám Okamuru zkritizoval.
Pavel pro Aktuálně.cz v úterý řekl, že by Babiš úplně neměl ignorovat takové množství lidí, které se o víkendu sešlo na Letenské pláni. Podle odhadů organizátorů v neděli přišlo demonstrovat okolo 400 tisíc lidí.
„Bude na premiérovi, aby zvážil, do jaké míry je kritika lidí oprávněná. Případně aby se zamyslel, co s tím,“ uvedl Pavel.
„Přiznám se, že mám také svůj poměrně kritický pohled na fungování jak předsedy sněmovny, tak ministra obrany,“ dodal prezident na adresu Okamury a ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
Deník Aktuálně.cz se proto ve čtvrtek zeptal premiéra Andreje Babiše po jednání vlády, co na slova hlavy státu říká a jestli on sám je spokojený s prací Okamury a Zůny.
„Já to nebudu samozřejmě komentovat. Máme nějakou koaliční dohodu. Rozhodli voliči ve volbách ohledně koalice,“ reagoval předseda vlády. Babiš tak šéfa sněmovny ani nehájil, ani veřejně nekritizoval.
Nevím, proč to komentuje
Ovšem jen chvíli před tímto dotazem se premiér kritiky svého koaličního partnera dopustil. A to, když padla otázka na prodej 16 letounů L-39 Skyfox Ukrajině od společnosti Aero Vodochody. Okamura se totiž pro server Novinky.cz vyjádřil, že s tímto obchodem nesouhlasí.
„Nevím, proč to pan Okamura komentuje. Je to záležitost soukromé firmy Aero Vodochody. Pan Havlíček o tom nejednal. Mě o tom informoval pan prezident Zelenskyj,“ vyjádřil se Babiš na adresu šéfa SPD.
Není to přitom poprvé, co byl premiér na Okamuru dopálený kvůli některým jeho výrokům a vystoupením.
„My jsme to na vládě neřešili,“ prohlásil třeba minulý týden Babiš, když opravoval Okamurovo tvrzení, že kabinet rozhodl o neúčasti české armády na vojenském cvičení v Polsku. Rozhodovalo o tom totiž ministerstvo obrany pod vedením Zůny.
Ostrý byl k předsedovi sněmovny i poslanec hnutí ANO a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO). „SPD dělá svoji politiku a tím v podstatě poškozuje koalici,“ řekl minulý týden ve vysílání CNN Prima News.
„Ještě dříve než ministři opakovaně komentuje, co se dohodlo nebo nedohodlo,“ kritizoval koaličního partnera Vondráček. A dodal, že taková komunikace je neudržitelná.
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