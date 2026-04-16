Babiš se v Praze setká s šéfem NATO Ruttem, jednat budou o aliančních závazcích

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek v Praze setká s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem. Jednat mají o českých aliančních závazcích a armádě. Po jednání je vpodvečer naplánovaná tisková konference.
Prezident Petr Pavel, někdejší předseda vojenského výboru NATO, ve středu označil schůzku za logickou. Novinářům na závěr své návštěvy Argentiny řekl, že šéf NATO před summitem většinou kontaktuje země, u kterých by mohl nastat nějaký problém. Rutte podle prezidenta samozřejmě vnímá, že Česko je spíše pod hranicí výdajů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).
Američtí diplomaté nedávno kritizovali Česko za to, že ve schváleném rozpočtu neplní své alianční závazky týkající se obranných výdajů. Česká vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
Nejprve slunce, pak znovu ochlazení. V Česku bude pokračovat aprílové počasí
O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem 20 stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Před týdnem debutoval, teď už je za hvězdu. Český obránce prožívá raketový start
Český obránce Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
ŽIVĚ Nemluvily spolu 34 let, teď se chystá jednání mezi Izraelem a Libanonem, oznámil Trump
Dnes se uskuteční jednání lídrů Izraele a Libanonu, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. "Snažím se vytvořit trochu prostoru pro uklidnění situace mezi Izraelem a Libanonem," napsal Trump. "Je to už dlouho, co spolu tito dva lídři naposledy mluvili – asi 34 let. Stane se to zítra (ve čtvrtek)," dodal.
ŽIVĚ V Rusku se schyluje ke vzpouře, varuje populární ruská blogerka Putina
Lidé v Rusku i gubernátoři se ruského prezidenta Vladimira Putina bojí, a raději mu neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi, která dozrává ke vzpouře, uvedla populární ruská blogerka Victoria Boňová. "Všude si lidé stěžují. Sebrali jim už to poslední a dál je obírají. Byznys umírá," prohlásila s tím, že jedna z nejpopulárnějších otázek současnosti zní: Jak odjet z Ruska.