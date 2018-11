Babiš se v Paříži sešel se spisovatelem Kunderou, nabídl mu vrácení českého občanství

před 47 minutami

Premiér Andrej Babiš a jeho žena Monika, kteří jsou na návštěvě Francie, se v Paříži setkali se spisovatelem Milanem Kunderou a jeho ženou Věrou. Během tříhodinového setkání u Kunderových doma a návštěvě restaurace předseda vlády literátovi navrhl, že se zasadí o to, aby mu bylo vráceno české občanství, řekl novinářům po setkání se spisovatelem. Československého státního občanství Kunderu zbavil komunistický režim koncem 70. let. "Mám zážitek na celý život.... Hlavní slovo měla paní Kunderová, neskutečně energická dáma, která všechno řídí. Pozval jsem je k nám do Česka, kde nebyli 22 let, a myslím, že by si české občanství, o které přišli po emigraci, zasloužili," napsal na svém Facebooku.

Mám zážitek na celý život. Milan Kundera, jeden z nejslavnějších spisovatelů na světě, jehož 17 románů bylo přeloženo do 44 jazyků, mě s Monikou pozval na návštěvu jeho pařížského bytu. https://t.co/1r2tgYXKda — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 10, 2018