Končí zákopová válka? „Je čas, aby se sešel s Pavlem,“ vzkázal Babiš k Macinkovi

Premiér Andrej Babiš se vyjádřil k možné schůzce mezi prezidentem Pavlem a ministrem zahraničí Macinkou.
Dozrála doba na to, aby se předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka osobně sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Udělá to po své linii, uvedl po jednání s hlavou státu premiér Andrej Babiš. „Myslím, že k tomu dojde,“ poznamenal předseda vlády bez dalších detailů.
S Pavlem se Babiš mimo jiné bavil i o jeho nadcházející cestě na Valné shromáždění OSN. Prezident se ho zúčastní jako šéf české delegace, na shromáždění má zamířit i Macinka.
„Dozrála doba na to, aby měl Macinka schůzku s prezidentem Pavlem. Myslím, že k tomu dojde, mám takový pocit. Určitě ji bude mít po své linii, už je čas,“ uvedl Babiš v pondělí po jednání s hlavou státu. Schůzka trvala zhruba 40 minut.
Na jednání pozval Hrad i předsedu Motoristů Petra Macinku, který ale po dohodě s premiérem nepřišel. „Mé schůzky jsou s prezidentem na čtyři oči, na tom nehodlám nic měnit,“ vysvětlil.
Došlo i na střet zájmů
Babiš s prezidentem probíral také přípravu rozpočtu na příští rok, novelu stavebního zákona, plánované zahraniční cesty či kybernetickou bezpečnost.
Předseda vlády rovněž zopakoval, že se definitivně vzdal holdingu Agrofert. Na dotaz ohledně střetu zájmů po jednání s prezidentem Petrem Pavlem také novinářům řekl, že unijní úředníci postupují tak, aby dali prostor české opozici a médiím.
Znovu se s Pavlem setká na plánovaném jednání bezpečnostní rady státu. Na dotaz, zda plánuje pravidelná jednání s prezidentem, uvedl, že se uskuteční podle potřeby.