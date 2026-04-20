Babiš se sejde se šéfem ČT, odmítl, že by chtěla vláda veřejnoprávní média ničit

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu setká s generálním ředitelem České televize (ČT) Hynkem Chudárkem kvůli vládnímu návrhu změn financování veřejnoprávních médií. Na tiskové konferenci po dnešním zasedání kabinetu předseda vlády odmítl, že by kabinet chtěl plánovaným zrušením televizních a rozhlasových poplatků ničit veřejnoprávní média.
Je naopak otevřený diskusi a bude transparentní, uvedl Babiš. S ředitelem Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoralem se podle Babiše sejde vicepremiér Karel Havlíček (ANO).
ČT a ČRo v pondělí ve společném prohlášení vládní návrh kritizovaly. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování. Babiš řekl, že návrh do detailu nezná, nyní ho čeká standardní připomínkové řízení. "Já mám schůzku s generálním ředitelem ČT ve středu, setkáme se, abych s ním normálně diskutoval o tom, o co nám jde," řekl Babiš.
Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun. Babiš vyloučil, že by novela zasahovala do obsahu veřejnoprávních médií. "Já tohle určitě nechci," řekl. Nyní se podle něj vyjádří k novele ministerstva a koaliční strany. "Potom to půjde na vládu a budeme se o tom bavit," uvedl.
Opoziční kritiku, že chce vláda návrhem veřejnoprávní média zničit a ovládnout, Babiš odmítá. "Je absolutní nesmysl, abychom tady ohrožovali nějakou demokracii," prohlásil. Kdyby chtěl kabinet ničit veřejnoprávní média, mohl by například jít tou cestou, že by neschválil dvě zprávy o jejich hospodaření, což neudělal, zdůraznil Babiš.
S Chudárkem se chce normálně bavit, je podle něj prostor pro úspory. "Různé nesmysly, že někoho ohrožujeme, to není pravda. Není to náš zájem, určitě to nechceme. Ten návrh je podle toho, jak to dělá 17 členských států (EU)," řekl Babiš. Kabinet podle něj bude otevřený debatě. "A myslím si, že budeme transparentní a budeme chtít o tom normálně diskutovat," doplnil.
