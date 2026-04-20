Babiš se sejde se šéfem ČT, odmítl, že by chtěla vláda veřejnoprávní média ničit

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu setká s generálním ředitelem České televize (ČT) Hynkem Chudárkem kvůli vládnímu návrhu změn financování veřejnoprávních médií. Na tiskové konferenci po dnešním zasedání kabinetu předseda vlády odmítl, že by kabinet chtěl plánovaným zrušením televizních a rozhlasových poplatků ničit veřejnoprávní média.

German Chancellor Friedrich Merz receives Czech Prime Minister Andrej Babis, in Berlin
Premiér Andrej Babiš. Archivní foto. Foto: REUTERS
Je naopak otevřený diskusi a bude transparentní, uvedl Babiš. S ředitelem Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoralem se podle Babiše sejde vicepremiér Karel Havlíček (ANO).

ČT a ČRo v pondělí ve společném prohlášení vládní návrh kritizovaly. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování. Babiš řekl, že návrh do detailu nezná, nyní ho čeká standardní připomínkové řízení. "Já mám schůzku s generálním ředitelem ČT ve středu, setkáme se, abych s ním normálně diskutoval o tom, o co nám jde," řekl Babiš.

Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun. Babiš vyloučil, že by novela zasahovala do obsahu veřejnoprávních médií. "Já tohle určitě nechci," řekl. Nyní se podle něj vyjádří k novele ministerstva a koaliční strany. "Potom to půjde na vládu a budeme se o tom bavit," uvedl.

Opoziční kritiku, že chce vláda návrhem veřejnoprávní média zničit a ovládnout, Babiš odmítá. "Je absolutní nesmysl, abychom tady ohrožovali nějakou demokracii," prohlásil. Kdyby chtěl kabinet ničit veřejnoprávní média, mohl by například jít tou cestou, že by neschválil dvě zprávy o jejich hospodaření, což neudělal, zdůraznil Babiš.

S Chudárkem se chce normálně bavit, je podle něj prostor pro úspory. "Různé nesmysly, že někoho ohrožujeme, to není pravda. Není to náš zájem, určitě to nechceme. Ten návrh je podle toho, jak to dělá 17 členských států (EU)," řekl Babiš. Kabinet podle něj bude otevřený debatě. "A myslím si, že budeme transparentní a budeme chtít o tom normálně diskutovat," doplnil.

rybolov ilustrační foto rybář

Rybář zaútočil na kontrolora, který chtěl vidět jeho povolení. Vláčel ho na kapotě auta

Na člena rybářské stráže najel o víkendu autem muž u nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se obešla bez zranění. Týž invalidní důchodce zaútočil o několik dní dříve i na jiného profesionálního strážce, informoval mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský.

Japonsko zasáhlo zemětřesení, tamní média už spatřila vlny tsunami

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně, uvedly podle agentury Kjódó místní úřady. Původně se předpokládalo, že zemětřesení mělo sílu 7,4 stupně. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovými vlnami cunami.

