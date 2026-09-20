Kritika soudů je legitimní. Důvěru v justici snižují podmínky za znásilnění, vrátil úder Babiš

Justice a orgány činné v trestním řízení nejsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neomylné a jejich kritika je naprosto legitimní. Na reakci Soudcovské unie na Babišovu kritiku justice upozornilo před několika dny Aktuálně.cz. „Pokud někdo snižuje důvěru v justici, jsou to soudci, kteří ukládají podmíněné tresty za závažné případy znásilnění či zneužívání dětí,“ dodal.
Předseda vlády to v neděli uvedl na Facebooku v reakci na páteční výzvu Soudcovské unie, aby doložil své výroky o soudcích rozhodujících bez důkazů nebo se podobných tvrzení zdržel.
V neděli premiér zopakoval, že důkazem je kauza Čapí hnízdo, a pozval členy unie do Strakovy akademie, kde jim jeho právník věc vysvětlí. Zmínil také stovky milionů vyplacené státem za odškodnění justičních omylů.
Podle prohlášení Soudcovské unie má každý právo kritizovat soudní rozhodnutí, tím spíše člověk osobně dotčený trestním řízením. Unie tak připomenula, že Babiš čelí obžalobě v kauze dotací pro konferenční a rekreační komplex Čapí hnízdo. Na rozhořčenou reakci soudců na Babišova slova upozornil deník Aktuálně.cz zde.
„Předseda vlády však současně nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým hovoří o soudní moci, která je pilířem demokratického právního státu. Nesouhlas se soudním rozhodnutím neospravedlňuje domněnky, že soudci rozhodují na objednávku nebo bez důkazů,“ dodala unie.
„Přijďte, Čapí hnízdo vysvětlím“
„Pokud má někdo ze Soudcovské unie nějaký problém, přijďte. Já rád Vás přijmu na Úřadu vlády. Může Vám vysvětlit můj právník, co je to Čapí hnízdo. Politický proces," uvedl Babiš.
„Pokud někdo snižuje důvěru v justici, tak to nejsou politici, kteří kritizují soudní rozhodnutí, ale soudci, kteří například ukládají za závažné případy znásilnění nebo zneužívání dětí podmíněné tresty,“ pokračoval.
Veřejnost je podle Babiše vždy pobouřena, když jsou nepřiměřeně nízké tresty za brutální týrání zvířat nebo sexuální trestné činy. Uvedl také, že za poslední čtyři roky stát vyplatil 400 milionů na odškodném za to, že někdo byl stíhán a ukázalo se, že neprávem.
Soudcovská unie v pátek reagovala na videozáznam z předvolebního mítinku v Havířově, kde Babiš vysvětloval svůj názorový obrat ohledně využívání poslanecké imunity.
„Rozhodují bez důkazů“
Babiš na mítinku čelil dotazu, proč by imunitu před špatnými rozhodnutími soudu neměli mít všichni občané, když on sám v roce 2017 řekl, že poslanecká imunita by se měla vztahovat jen na výroky pronesené ve Sněmovně, protože poslanci nejsou nadlidi.
„My tady máme nezávislou justici, ale máme tady samozřejmě i soudce, kteří rozhodují bez důkazů,“ uvedl. Sám pak obecný dotaz vztáhl na svou vlastní kauzu, kdy zopakoval, že „soudkyně v Čapím hnízdě rozhodla jako prokurátor, jako za starých časů“.
Pražský vrchní soud minulý měsíc potvrdil Babišově spoluobžalované europoslankyni Janě Nagyové (ANO) tříletý podmíněný trest a peněžitý trest za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Babišovo stíhání je pozastavené právě kvůli poslanecké imunitě,
Sněmovna totiž premiéra letos na jaře ke stíhání nevydala. Babiš v Havířově argumentoval i tím, že v historii Česka nebylo obdobně vydáno asi 22 poslanců.
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