8. 5.
„Babiš se chová jako malé dítě.“ Opozice tepe premiéra po schůzce na Hradě

Zástupci ODS, Pirátů a TOP 09 uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vyplývá to z jejich vyjádření k dnešní ranní schůzce hlavy státu s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla, ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit.

Premiér Andrej BabišFoto: Reuters
Předseda ODS Martin Kupka sdělil, že ze zahraniční politiky se nedá dělat předvolební divadlo a z osobních účtů se nedá dělat státní zájem. Podle něj se Andrej Babiš stále nevyrovnal s prohrou v prezidentských volbách a chová se teď jak malé děcko. „Prezident České republiky není soupeř premiéra ani lídr opozice. Je vrchním velitelem ozbrojených sil a podle Ústavy zastupuje stát navenek. Bránit mu v účasti na důležitém summitu NATO je projev malosti, která poškozuje pověst České republiky u spojenců v době, kdy si to nemůžeme dovolit,“ dodal.

Blokování účasti prezidenta na summitu NATO označil předseda Pirátů Zdeněk Hřib za další selhání Babišovy vlády. „Vláda nemá blokovat prezidenta ve výkonu jeho pravomocí - zvlášť u tak zásadní věci, jako je reprezentace Česka na summitu NATO. Působíme tak navenek slabě a rozhádaně,“ řekl. Bezpečnost země nemá podle něj být rukojmí politických sporů.

Předseda TOP09 Matěj Ondřej Havel na síti X napsal, že podporuje cestu prezidenta na summit NATO. „Jeho účast je v zájmu všech občanů ČR, vyjma Petra Macinky a Andreje Babiše,“ dodává. Poslanec a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek na síti X uvedl, že prezident má jezdit na summit NATO. „Vždy tam byl a vždy tam být má. Andrej Babiš a Petr Macinka a jejich frackovité ego ohrožuje naši reputaci u spojenců a jde proti zájmům země. Stojím za prezidentem,“ píše v příspěvku.

Pavel po dnešní schůzce s premiérem řekl, že k žádné shodě o účasti na summitu nedošli. Svou účast nadále zdůvodňuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Babiš podle něj argumentuje nadále tím, že hájit své postoje a výdaje na obranu na summitu by měla vláda, jelikož má na starosti vládní rozpočet.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Pavel s Babišem se na summitu NATO neshodli. Premiér po jednání odešel zadním vchodem

Nejvyšší riziko napadení klíštětem je v květnu, Česko je přitom jednou z nejnebezpečnějších zemí světa

Součástí aktuální Tečky Radka Bartoníčka jsou i záběry na účastníky protivládní demonstrace na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.

