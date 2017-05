Babiš nahrávku odmítá komentovat. Řekl nám jen, ať nepíšeme kraviny, tvrdí šéfredaktor MF Dnes

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Zatím se nikomu nepodařilo přimět ministra financí a faktického majitele vydavatelství Mafra Andreje Babiše okomentovat tajně pořízené nahrávky, které - pokud jsou autentické - prokazují jeho vliv na chod novin. Místo vysvětlení šéf hnutí ANO jen opakovaně poukazuje na to, že někdo nahrával člena vlády. Babiš proto podal trestní oznámení.

Praha - Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se odmítá vyjádřit ke zveřejněným nahrávkám, na kterých s nyní již bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibilem domlouvá podrobnosti ohledně kompromitujících článků na politické protivníky. Jindy sdílný politik dělá všechno pro to, aby na toto téma nemusel nic odpovídat. Před novináři prchá do auta, a když mu nahrávku chtěla během rozhovoru pustit redaktorka DVTV, raději zvuk přehlušil vlastním monologem.

"Nechci to slyšet, nebudu se k tomu vyjadřovat," je jediné, co je Babiš ochoten říct k několika nahraným pasážím rozhovoru s redaktorem MF Dnes.

Přimět Babiše vysvětlit nahrávky se pokoušela i další média. Redaktorka ČT 24 se snažila zjistit, zdali je nahrávka autentická. Také marně. "Určitě si to nepamatuju, že bych se na toto téma scházel. Je to kampaň. Vy pořád jen řešíte lži o mně," byla Babišova reakce.

Na nahrávce redaktor a Babiš domlouvají, kdy vydat kompromitující články o ministru vnitra Milanu Chovancovi nebo ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi. "To bych nechal až na volby," dává na jedné nahrávce instrukce ministr financí a faktický majitel společnosti Mafra, vydavatele deníků Mladá fronta DNES a Lidové noviny. Stejně tak podle nahrávky využíval setkání s redaktorem, aby předával informace o setkání s politickými špičkami řediteli rozvoje Františku Nachtigallovi.

Babiš místo vysvětlení prohlašuje, že by se měli novináři zajímat o to, jak někdo nahrává člena vlády. "Jsem místopředseda bezpečnostní rady státu, to vás neznepokojuje?" řekl. Dodal, že je divné, pokud nelegální odposlechy jako argumenty používají jeho političtí konkurenti. "Ministr Chovanec vyzýval lidi k tomu, aby si to poslechli," řekl Babiš. Chovanec na nahrávky skutečně upozornil po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana.

Nepřijatelné, říká šéfredaktor

Mafra ve středu oznámila, že redaktora okamžitě propouští. "Mluví (na nahrávce) takovým způsobem, že je to absolutně nepřijatelné pro jeho další práci v Mladé frontě, čili jsme se s ním rozloučili," řekl serveru Seznam zprávy šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. "Marek Přibil postupoval nad rámec svých novinářských povinností. Není možné přijít za politikem - to je jedno, jestli je to člověk, který je nějakým způsobem svázán s Mafrou, nebo není - a koordinovat s ním svou novinářskou práci. To absolutně nepřichází v úvahu," dodal.

Nikdo další z vedení MF Dnes nahrávku komentovat nechtěl. Předseda představenstva Štěpán Košík ani člen představenstva František Nachtigall nebrali telefony, ředitelka pro záležitosti firmy Miloslava Nováková a Nachtigall nereagovali ani na otázky zaslané mailem.

Plesl uvedl, že nekontroluje, s kým se který redaktor schází. On sám se podle svých slov s Babišem setkává jen tehdy, pokud s ním dělá rozhovor. "Já jsem říkal: Podívejte se, budu dělat práci jako vždycky. A on říkal: Pište si, co chcete, nepište kraviny. To bylo celé. Tam žádná jiná dohoda o nějaké formě mojí práce nebyla," popsal své první setkání s ním.

Nahrála rozhovory ochranka?

Sám Přibil reagoval jen velmi stručně. "Média už mě nezajímají, budu se snažit najít společensky užitečné uplatnění," napsal Přibil v SMS. A dodal, že by se novináři měli ptát ministra vnitra Milana Chovance, proč přes ochrannou službu nechává nahrávat politiky. Podobné hlasy zazněly od členů Babišova PR týmu. Uvedli, že za nahrávkou stojí buď ministrova ochranka, nebo civilní rozvědka. "Podal jsem trestní oznámení, počkáme, co vyšetří policie," řekl Babiš.

Bývalý šéf policejního odposlouchávacího útvaru Tomáš Almer zmíněné teorie nepovažuje za pravděpodobné. Z nahrávky je patrné, že Přibil sedí vždy velmi blízko mikrofonu, což by teorii o akci ochranky příliš neodpovídalo. "Ale dnes je odposlouchávací technika taková, že je těžké nahrávku zanalyzovat tak, aby bylo jasné, kdo a čím ji nahrál," uvedl Almer.

Nahrávka se jako první objevila na twitterovém účtu nazvaném Julius Šuman. Sám Andrej Babiš v České televizi označil za původce nahrávky šéfredaktora webu Svobodné fórum, který záznam zveřejnil jako první, Pavla Šafra. Ten to však popírá. "Věděli jsme už půl roku, že je třeba profil Julius Šuman sledovat. Už tehdy tam měli materiál o vysoké přítomnosti agentů StB v ANO. Takže jsme záznam převzali z oněch stránek a kdo za nimi stojí, nevíme," tvrdí Šafr. "Důležité nám ale nepřipadá, kdo nahrávku pořídil, ale že dokazuje, že Babiš skutečně obsah MF Dnes ovlivňoval," dodal muž, který byl sám v letech 2000 až 2006 šéfredaktorem MF Dnes.