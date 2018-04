Babiš s námi nechce vládnout kvůli vnitrostranickému majdanu a intervenci Jourové z EU, zlobí se SPD

AKTUALIZOVÁNO včera

Hnutí SPD se nelíbí, že s ním ANO nakonec nevyjednává o vládě. Kritizuje také ministry za podporu spojeneckého zásahu v Sýrii.

Praha - Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se tvrdě pustila do hnutí ANO, které nakonec při vyjednávání o vládě dalo přednost sociální demokracii. "SPD považuje politické názorové kotrmelce hnutí ANO za špatný signál pro občany České republiky," uvedlo Okamurovo hnutí na svých stránkách. Zároveň požaduje, aby v příští vládě neseděli ministři Martin Stropnický a Karla Šlechtová, kteří podpořili útok spojenců na Sýrii.

"SPD nabídlo maximální vstřícnost k respektování výsledku voleb na základě jednání o podpoře programových bodů. Hnutí ANO to odmítlo na základě vnitrostranického majdanu a intervence komisařky EU," poukazuje SPD na vyjádření eurokomisařky Věry Jourové, která se proti spolupráci ANO s populistickým hnutí důrazně ohradila.

"Vítěz voleb mění postoje tak rychle, že to udivuje celé politické spektrum. SPD z toho musí vyvodit jasný závěr ohledně soudržnosti a programové konzistence hnutí ANO," kritizuje SPD premiéra v demisi Andreje Babiše.

Přesto se nadále nebrání případným jednáním o podpoře vlády odborníků nominovaných ANO, pokud bude možné prosadit program SPD. "V takové situaci ale budeme žádat silnější písemné záruky plnění dohodnutých programových bodů," dodává SPD.

Ta ale zdůrazňuje, že v takové vládě by nesměli sedět Šlechtová a Stropnický, a to kvůli podpoře úderu USA, Francie a Velké Británie v Sýrii. "V této souvislosti žádáme ministra zahraničí Stropnického a ministryni obrany Šlechtovou, aby již nebyli členy příští vlády. Jsou to sluhové cizích zájmů," uvedlo hnutí.

Místopředseda vlády v demisi Martin Stropnický nechtěl na prohlášení SPD reagovat. "Nemám důvod se k tomu vyjadřovat. Navíc nevím, čemu se v prohlášení říká Majdan. Ale to není na mne, abych vysvětloval," uvedl pro Aktuálně.cz. Andrej Babiš ani Karla Šlechtová se nevyjádřili.