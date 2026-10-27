Babiš s Ficem odhalili sochu. Táhni do Ruska, znělo zpoza plotu Strakovky

Český a slovenský premiér Andrej Babiš (ANO) a Robert Fico v úterý v zahradě pražské Strakovy akademie odhalili sochu Vladimíra Durbáka s názvem Medzi nami. Má vyjadřovat česko-slovenské přátelství. Babiš při ceremoniálu řekl, že příští společné jednání české a slovenské vlády se uskuteční 10. listopadu.
Na programu bude mít vyhodnocení naplňování memoranda o prohloubené mezivládní spolupráci a debatu o dalších krocích.
Ceremoniálu, kterého se zúčastnili i ministři zahraničních věcí obou zemí, předcházel protest zhruba desítky lidí s ukrajinskou vlajkou. Zpoza plotu z Kosárkova nábřeží pískali, hlučeli motory, skandovali hesla proti Ficovi a jeho vztahu k Rusku. Dvakrát se hlasitě ozvala sovětská píseň Kaťuša.
Podle serveru iDnes.cz se demonstrace zúčastnilo deset až dvacet lidí. Ficovi vzkazovali, ať táhne do Ruska, pouštěli ruskou hymnu a skandovali „ruská ku...va Fico“. Také pískali na píšťalky.
Babiš řekl, že Češi a Slováci jsou jako rodina. "Máme něco, co se nedá vytvořit žádnou dohodou ani nařídit žádným rozhodnutím. Známe se, rozumíme si bez překladu, máme podobný humor, společné vzpomínky a rodiny, přátele i kolegy na obou stranách hranice. A když jeden potřebuje pomoc, může se přirozeně obrátit na druhého," řekl.
Socha to podle něj vystihuje. "Vidíme dvě samostatné části, které si zachovávají vlastní podobu, ale uprostřed je spojují podávající se ruce," dodal.
Socha je tvořená trojrozměrnými půdorysy území ČR a SR, které k sobě pojí dlaně vztažené z obou stran směrem ke stisku. Na zahradě Strakovy akademie rozšiřuje projekt Cesta diplomacie, který reflektuje mezinárodní vztahy prostřednictvím příběhů a symbolů.
Prvním exponátem je od roku 2021 sousoší Lev s vlčicí od Adama Fejfara, které úřadu vlády věnovalo italské velvyslanectví.
Spolupráce obou zemí podle Babiše není jenom ve společné historii a vzpomínkách, ale ekonomiky jsou silně propojené. "Spolupracujeme v průmyslu, dopravě, energetice, bezpečnosti, obraně, vědě i vzdělávání," uvedl. Váží si obnovení společných jednání vlád.
"Chceme společně řešit konkrétní problémy a hledat příležitosti, ze kterých budou mít prospěch naši občané. Těším se na další společné jednání našich vlád 10. listopadu," řekl.
Babišův kabinet po nástupu před necelým rokem udržuje užší vztahy se Slovenskem než předchozí vláda. Bývalý kabinet Petra Fialy (ODS) přerušil společné mezivládní konzultace kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky, současná vláda je obnovila. Společné jednání se po třech letech uskutečnilo letos v březnu na zámku v Nové Horce na Novojičínsku.
Babiš navštívil Slovensko při své první oficiální návštěvě po nástupu do funkce. Fica v úterý přijal den před výročím vzniku Československa. Fico ve svém projevu Čechům k svátku blahopřál. Slovensko se cítí být součástí této historie, ačkoliv po roce 1993 obě země daly celému světu příklad, jak se rozejít a přitom se stále setkávat, řekl.
V současné době ropné krize či vojenských hrozeb je podle něj česko-slovenská spolupráce důležitější než kdy jindy. Ocenil také Babišovo nasazení na úrovni EU.
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