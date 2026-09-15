Babiš rozhodl, Zůna přihlíží. A vojáci se diví. Armáda se musí vrátit na Šumavu

Generální štáb chystá vyslání „nižších desítek vojáků“ k hranicím s Bavorskem, kde dřív působila Československá lidová armáda. Reaguje tak na příkaz premiéra Andreje Babiše. Ten chce, aby sanaci stovek toxických sudů a lahví s chemikáliemi na cvičišti bývalého vojenského prostoru Dobrá Voda místo soukromých firem zajistily ozbrojené síly. Kritici ale upozorňují, že nejde o úkol pro vojáky.
„Ano, trochu jako bychom se vrátili do podzimu 2014,“ souhlasí jeden z důstojníků generálního štábu, se kterým redakce mluvila. Na mysli má situaci po explozích muničních skladů ve Vrběticích, za nimiž podle tajných služeb stáli agenti ruské vojenské rozvědky GRU.
Tehdejší vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL, díky níž se poprvé přímo k politické moci dostal Andrej Babiš, rozhodla, že do polí a lesů v okolí rozsáhlého muničního skladu vyšle stovky vojáků. Ti měli jediný úkol: ostrahu lokality. Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.
Mezi tehdejším náčelníkem generálního štábu Petrem Pavlem a politiky – především ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) – to způsobilo velké třenice.
Velení vojska totiž upozorňovalo, že jeho příslušníci jen suplují práci policie a dochází k mrhání jejich schopností. „Nasazení armády nedává smysl. Na hlídání pásky není potřeba speciální výcvik, který mají vojáci,“ prohlásil sám Petr Pavel.
Prý „total defense“ naruby
Byť už je Petr Pavel několik let českým prezidentem a Stropnický dávno zmizel z politiky, v září 2026 generální štáb prožívá mírné déjà vu.
Politici totiž opět chtějí vojákům svěřit úkol, na který nemají podle řady hlasů schopnosti ani specializaci. Tedy uklidit na Šumavě ekologické škody po Československé lidové armádě, které se v posledních dnech staly zásadním politickým tématem.
„Na vládě jsme rozhodli, že zakázku dostane naše armáda. Tak aspoň uvidíme, jak je naše armáda akční, jak je schopná,“ prohlásil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). „My jsme známí tím, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zůny,“ šťouchnul si ještě.
Poměrně zásadním zádrhelem celého nápadu, jímž chce ministerský předseda z procesu vyšachovat firmu Dekonta propojenou s Motoristy, je, že ozbrojené síly očistu území a likvidaci toxických látek samy nezvládnou. A to ani liberecký protichemický pluk.
„Máme tu další krásnou ukázku ,total defense‘ naruby. Místo přípravy k obraně je poslat na dva roky na Šumavu,“ zhodnotil třeba vyslání vojáků na Šumavu na síti X Miroslav Feix, bývalý ředitel plánovací sekce ministerstva obrany.
Práce pro specializovanou firmu
„Doufám, že armáda ty argumenty dobře zvažuje. Dohráváme tady trpkou komedii, kterou rozehrál Filip Turek,“ myslí si poslanec Ivan Bartoš (Piráti).
„Je na to třeba certifikace, armáda si bude muset najímat firmy,“ komentoval situaci na úterním jednání sněmovního výboru pro obranu.
„Víme, že si to (vojáci) neodvezou třeba do Jinců (bývalý vojenský prostor - pozn. red.), musí to udělat specializovaná firma,“ reagoval místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO).
Armádu pak pochválil s tím, že na rozdíl od předchozího náčelníka generálního štábu Karla Řehky, ten současný – Miroslav Hlaváč – řekl, že úkol splní. „Doba se změnila,“ uznal Růžička.
„Zapojení armády může dávat smysl tam, kde jde o specializované schopnosti chemického vojska nebo bezprostřední bezpečnostní riziko. Pokud má ale armáda převzít dlouhodobou ekologickou sanaci, považuji to za velmi sporné,“ kritizuje situaci bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
„Armáda není soukromá sanační firma a její kapacity mají sloužit především k plnění vojenských úkolů,“ doplnila.
Úkol pro desítky vojáků
Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče se v úterý sešli jeho velitelé se zástupci ministerstva životního prostředí, ve středu ke Zhůří na Klatovsku vyrazí první průzkumná jednotka.
„Abychom zjistili, co to je, jaký to je je prostor. Potom cestou ministerstva obrany vládě navrhneme, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity. Ten úkol určitě splníme,“ přiblížil Hlaváč. Mluví přitom o vyslání nižších desítek vojáků.
Podle Zůnova náměstka Reného Schreiera (za ANO) by kabinet mohl mít analýzu od generálního štábu už na příštím jednání v pondělí.
Jak si reportér deníku Aktuálně.cz ověřil u několika koaličních poslanců, Babišovo zaúkolování obrany je další ze „zkoušek“, jež nespokojený premiér připravil ministrovi Zůnovi.
Dlouhodobě se totiž Babišovi údajně nelíbí, jak obrana pod vedením SPD funguje a že do soukolí ministerstva nevidí. Sám Jaromír Zůna pak mezi Babišovy oblíbence rozhodně nepatří.
Připomeňte si mlčení Jaromíra Zůny
na tiskové konferenci:
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