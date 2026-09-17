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Domácí

Babiš reaguje na Tuska. Rusko podle něj vede proti Česku hybridní válku

ČTK
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Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TN.cz to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni.

Premiér Andrej Babiš (ANO).
Premiér Andrej Babiš (ANO).Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz
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Tusk ve čtvrtek při projevu v Sejmu řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.

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Podle Babiše vede Rusko hybridní válku také proti Česku. "Proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost," sdělil serveru.

"Všechny dostupné informace průběžně vyhodnocujeme a sdílíme na národní i mezinárodní úrovni. Podrobnosti z pochopitelných důvodů uvádět nebudeme," dodal Babiš.

Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí.

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Dron s proudovým motorem se ve čtvrtek zřítil nebo byl sestřelen u Jahodynu na ukrajinské straně asi čtyři kilometry od hranic s Polskem.

V neděli ruský dron podle ukrajinských úřadů zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy, na soupravu zaútočil pouhé dva kilometry od polských hranic ve stanici Jahodyn. Jiný bezpilotní letoun tehdy zasáhl čerpací stanici necelý kilometr od hraničního přechodu Jahodyn-Dorohusk.

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