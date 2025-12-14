Babiš pro Aktuálně.cz: Pomozme Ukrajině, ale ne na úkor lidí v Česku

Premiér Andrej Babiš odmítá, že by Česko nepomáhalo Ukrajině, ale přednost chce dávat českým daňovým poplatníkům. Řekl to Aktuálně.cz v sobotu v Brně, kam přišel na předvánoční setkání se svými příznivci. Bylo to krátce poté, co vyvolal ostrou kritiku opozice za své nejnovější postoje k pomoci Ukrajině.
Na sobotní předvánoční akci v Brně se premiér Andrej Babiš věnoval společně s budoucí ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou svým příznivcům. Za oběma přišlo v adventním období velké množství lidí, mnozí chtěli společnou fotografii nebo prohodit pár slov. Což nebylo jednoduché, protože celým prostředím zněla nahlas vánoční hudba. V této atmosféře Aktuálně.cz oslovilo Babiše s dotazem, jaké je jeho stanovisko k pomoci Ukrajině.
Stalo se tak několik hodin poté, co Babiš v sobotu ráno na svých sociálních sítích řekl, že Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, než měla v plánu, a že Česko nemá peníze pro jiné státy. Komise zvažuje, že by peníze pro Ukrajinu získala na kapitálových trzích a jako záruku použila rozpočet EU. Nebo by Ukrajině poskytla reparační půjčku, kterou by Ukrajina splatila po obdržení válečných reparací od Ruska - proti je Slovensko a Maďarsko.
„My Ukrajině posíláme peníze v rámci Evropské unie,“ tvrdil Babiš na dotaz, zda Česko bude či nebude za jeho vládnutí posílat Ukrajině finanční pomoc. „Platíme do EU ročně 62 miliard, takže tam posíláme peníze a v rámci nového evropského rozpočtu určitě Ukrajina dostane velké peníze. Takže my tam dáváme peníze, ale pokud tady nejsou peníze na kuchařky a uklízečky…,“ pokračoval Babiš, který se k motivu pomoci lidem v Česku několikrát vracel.
Staronový premiér už v předvolební kampani dával najevo nechuť pomáhat Ukrajině tak, jak to dělala vláda Petra Fialy a také celá řada zemí Evropské unie. Fiala a další politici během soboty Babišovy postoje k Ukrajině ostře kritizovali, stejně jako část veřejnosti. Naopak příznivci mu v Brně děkovali za jeho politiku, blahopřáli mu k návratu do čela vlády a někteří také avizovali, že od něj čekají zvýšení platů i důchodů.
Babiš zároveň Aktuálně.cz tvrdil, že jsou mu blízké postoje Belgie a Itálie, které vyzvaly EU, aby hledala jiné způsoby pomoci Ukrajině. „Má to nějaký vývoj. My do toho ještě nemluvíme, protože do pondělního rána rozhoduje vláda Petra Fialy. Hlavně je potřeba ten konflikt na Ukrajině ukončit, a samozřejmě je jasné, že Rusko musí platit reparace, doufejme, že už nastane nějaká dohoda,“ řekl s odkazem na probíhající jednání politiků o míru na Ukrajině.
Na připomínku, že jeho nejnovější slova k pomoci Ukrajině vyvolávají emoce, se zeptal, jaké emoce. „Neopustí Česká republika Ukrajinu?“ zněl dotaz na Babiše. „Ne, ne, my pomoc podporujeme, ale je třeba najít řešení, aby to nešlo na úkor daňových poplatníků v České republice,“ odpověděl Babiš. Podobná slova byla od něj slyšet, když mluvil se svými příznivci. „My budeme mít na prvním místě zdravotnictví, ne tanky a miny jako tato vláda,“ řekl mimo jiné ke končící vládě.
Naši voliči nerozuměli vládnutí s ODS v Brně, tvrdí Schillerová
Jen několik kroků od něj stála šéfka hnutí ANO na jihu Moravy Alena Schillerová, která Babiše na předvánoční setkání pozvala. Také ona byla obklopena svými příznivci, kterým se věnovala dlouhý čas. Aktuálně.cz ale zajímalo její stanovisko k politickému dění v Brně, kde nastala dramatická situace. Na návrh Schillerové vyloučilo vedení hnutí ANO hned deset vlastních zastupitelů, protože odmítli opustit koalici, která vládne Brnu.
Schillerová tvrdí, že ODS má několik kauz, kvůli kterým není možné, aby ANO s ODS v Brně vládlo. „Hnutí ANO má nějakou politiku a hodnoty, a tyto hodnoty jsou s kauzami ODS zejména tady v Brně neslučitelné. Já i krajské předsednictvo jsme dlouhodobě nespokojení s tím, že hnutí ANO tyto kauzy ODS přehlíží tím, že je s ODS v koalici. Nevyjadřuje se k nim, přehlíží je,“ prohlásila Schillerová.
Na dotaz Aktuálně.cz, jestli vyloučení tolika zastupitelů za ANO toto hnutí nepoškodí v komunálních volbách, sdělila, že podle ní ne. „Naši voliči, jak jsme s nimi v kontaktu, naopak tomu nerozuměli,“ dodala politička ANO, podle které si voliči ANO nepřejí vládnutí s ODS v Brně.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.