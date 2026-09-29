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Babiš přivítal ve Strakově akademii italskou premiérku Meloniovou

Předseda vlády Andrej Babiše (ANO) s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou při úterním setkání.
ČR-Itálie-diplomacie-Babiš-Meloniová-FASTPIX
ČR-Itálie-diplomacie-Babiš-Meloniová-FASTPIX
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Předseda vlády Andrej Babiše (ANO) s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou při úterním setkání. |
Foto: CTK – Vondrouš Roman
ČTK
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Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý večer přivítal v zahradě Strakovy akademie v Praze předsedkyni italské vlády Giorgiu Meloniovou. Na schůzce i u pozdější pracovní večeře v Kramářově vile probírali konkurenceschopnost EU, přípravu budoucího unijního víceletého finančního rámce či otázky evropské bezpečnosti.

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Kabinet minulý týden projednal akční plán mezi ČR a Itálií pro strategickou bilaterální a unijní spolupráci do roku 2030. Naplňování tohoto dokumentu bude patřit podle úřadu vlády také mezi témata dnešního jednání. Plán se týká mimo jiné hospodářské spolupráce, ekonomické bezpečnosti, obrany, migrace, vědy či vzdělávání.

Podle italských vládních zdrojů se jednání zaměřují na témata před říjnovým summitem EU, například na úpravu systému emisních povolenek ETS či na opatření proti zdražování energií a paliv.

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Premiéři také probrali uspořádání italsko-českého kulturního roku v období 2027/2028 se řadou společných iniciativ. Významná jsou pro italskou stranu i ekonomická témata vzhledem k vzájemným investicím i vzhledem k tomu, že obě země mají silný zpracovatelský průmysl.

Itálie je podle dat Českého statistického úřadu pro ČR šestým největším obchodním partnerem. V loňském roce objem vzájemného obchodu překonal zhruba 438 miliard korun a v posledních letech objem stále roste.

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Česko už letos navštívil italský prezident Sergio Mattarella. S prezidentem Petrem Pavlem v dubnu jednali o bilaterálních vztazích, spolupráci v EU a NATO či bezpečnostní situaci.

Meloniová navštívila Prahu na jaře 2023, kdy s tehdejším premiérem Petrem Fialou (ODS) mluvila o prohloubení spolupráce v obraně, energetické bezpečnosti, kultuře nebo vesmírných technologiích. S Babišem se italská pravicová premiérka setkala letos v únoru v Římě.

Připomeňte si: Média si oddechla, Meloniová zatím "nikoho nezabila". Co uniklo z hovorů na G7

Média si oddechla, Meloniová zatím "nikoho nezabila". Co uniklo z hovorů na G7 | Video: Aktuálně.cz
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