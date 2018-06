Babiš představil jména všech ministrů. Největší kritiku sklízí Malá, která má vést spravedlnost

Ke změně dojde v osmi resortech. Babiš vymění ministryni obrany i šéfa průmyslu a obchodu.

Praha - Osm změn ve srovnání s aktuálním kabinetem v demisi by měla doznat druhá vládní sestava Andreje Babiše (ANO), pokud jeho hnutí vytvoří koalici s ČSSD.

Babiš v pátek oznámil, že vedle pěti pozic uvolněných pro sociální demokraty obmění další tři z devíti míst ve vládě, která ANO zůstanou. Vedle ohlášené změny na ministerstvu spravedlnosti budou mít nového šéfa i ministerstva obrany a také průmyslu a obchodu.

U ministerstva zahraničí předseda ČSSD Jan Hamáček připustil, že by úřad dočasně řídil, pokud by prezident Miloš Zeman odmítl kandidáta ČSSD europoslance Miroslava Pocheho.

Ministrem obrany se stane dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar, který nahradí Karlu Šlechtovou (oba za ANO). Poslankyně Taťána Malá vystřídá ve funkci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (oba ANO). Ministryní průmyslu bude podnikatelka a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková, ve funkci vystřídá Tomáše Hünera (za ANO).

Babiš oznámil Šlechtové a Hünerovi, že s nimi dál nepočítá, v pátek ráno. "Sdělil mi, že mě nenavrhne do další vlády," napsala ministryně. Později uvedla, že Babiš jí své rozhodnutí nijak nezdůvodnil. Důvody personálních změn nechtěl Babiš objasnit ani na tiskové konferenci. "To je můj návrh a moje zodpovědnost," vysvětlil. Uvedl, že oběma končícím ministrům poděkoval za jejich práci, s Hünerem se domluvili na další spolupráci v oblasti energetiky.

Při výběru ministrů vycházel Babiš podle svých slov z toho, jak intenzivně pracují, jaký mají tah na branku a jak jsou schopní spolupracovat v kolektivu. Ve svých funkcích vedle premiéra zůstane i šest dosavadních ministrů: ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr dopravy Dan Ťok (všichni za ANO) a ministr školství Robert Plaga (ANO).

Předávání svých kanceláří naopak před nástupem nominantů sociální demokracie připravují ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), kterou vystřídá Petr Krčál (ČSSD), a ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO), kterého nahradí poslanec za ČSSD Antonín Staněk. Na ministerstvu zemědělství končí také Jiří Milek (za ANO), vystřídá ho Miroslav Toman nominovaný sociální demokracií.

Současný ministr zahraničí Martin Stropnický by se měl stát velvyslancem v Izraeli. Se jménem kandidáta sociálních demokratů Pocheho mají ale problém prezident i komunisté, kteří by měli kabinet podpořit v hlasování o důvěře. Po odpolední schůzce s Pochem uvedl prezidentův mluvčí, že Zeman europoslanci doporučil, aby kvůli svým postojům k migraci a nařčením z korupce o funkci ministra neusiloval.

"Za mě je akceptovatelné, že pokud by pan prezident odmítl nominovat Miroslava Pocheho, tak že by po nějakou dobu řízením ministerstva zahraničí byl pověřen předseda té koaliční strany, která toto ministerstvo má v gesci, to znamená sociální demokracie a to znamená moje osoba," řekl následně Hamáček, který měl schůzku se Zemanem po Pochem a má převzít resort vnitra.

Podle Hamáčka by takový postup umožnil přejít ke jmenování vlády a k hlasování o důvěře kabinetu ve Sněmovně. To se předpokládá ve středu 11. července. Babič uvedl, že by souhlasil s tím, aby Hamáček dočasně ministerstvo zahraničí vedl. V České televizi (ČT) premiér řekl, že vládu by prezident mohl jmenovat 27. června, případně 4. července.

ČSSD schválila koaliční spolupráci s ANO ve vnitrostranickém referendu, jehož výsledky zveřejnila před týdnem. Babiš následně oznámil, že Pocheho nebude prezidentovi navrhovat ke jmenování, protože ho odmítá hlava státu i komunisté. Sociální demokraté od své nominace nechtěli ustupovat a připouštěli i možnost, že koalice kvůli této záležitosti vůbec nevznikne.

Z nominantů ANO budí rozporuplné reakce kandidátka na ministryni spravedlnosti Malá. Výběr kritizují Piráti, ODS a TOP 09, připomínají zejména její výrok o možném odkladu trestního stíhání Babiše do doby, než skončí volební období. Hamáček uvedl, že se na Malou chce Babiše ptát, proč je tou nejkvalitnější kandidátkou "zejména vzhledem k jejím minulým výrokům".

Babiš o Malé řekl, že ji zná hlavně z volebních kampaní. "Vím, že je velice pracovitá, že se chce učit. Určitě nebude vystupovat způsobem, že všechno umí, všechno zná. Určitě bych jí doporučil, aby naslouchala spíš a moc to nekomentovala," řekl v ČT. Podle premiéra je dobře, že na ministerstvo spravedlnosti přijde někdo, kdo nemá s tímto resortem vazby.

Tisková konference po setkání Jana Hamáčka a Miroslava Pocheho s prezidentem Milošem Zemanem: