Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
16. 11. Otmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Babiš: Požadavky z Letné zvažovat nebudu, vláda poplatky zruší

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje, že vyhoví požadavkům spolku Milion chvilek z nedělní demonstrace na Letné na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny a na zbavení SPD ministerstva obrany. Uvedl to v pondělí ráno na letišti v pražských Kbelích před odletem na třídenní pracovní návštěvu Izraele.

Demonstrace “Letná proti 4:36”
Ruce pryč od médií! Demonstrace na Letné proti rušení poplatků pro ČT a ČRo a snaze ovládnout média. Praha, 15. 11. 2026. Foto Václav VaškůFoto: HN – Vaclav Vasku
Reklama
neuvedeno
Mezi prvními dorazili ne Letnou protestující z Těšínska, Broumovska i Prahy.
Skupinka mladíků z Teplic na zastávce metra Vltavská.
Studentky gymnázia v Mladé Boleslavi si přinesly transparenty odkazující na legendární hlášku z Pelíšků nebo na Pata a Mata.
Zobrazit
25 fotografií

Na nedělním protestu na pražské Letné se podle organizátorů shromáždilo 350 tisíc až 450 tisíc lidí, a šlo tak zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.

„Nebudu je zvažovat,“ řekl k požadavkům spolku. K výzvě spolku, aby vláda stáhla ze Sněmovny zákon, který ruší rozhlasový a televizní poplatek, převádí financování České televize a Českého rozhlasu na stát a ubírá jim peníze, se premiér vyjádřil už v neděli.

Související

Vláda podle něj poplatky zruší, protože to má smysl a kabinet plní svůj program. Spolek po vládě žádá také skutečný dialog a jiný styl vládnutí.

Okamuru spolek Milion chvilek žádá odvolat z čela Sněmovny mimo jiné kvůli způsobu, jakým se podílel na nočním projednávání změny zákona o financování veřejnoprávních médií v horní parlamentní komoře.

Reklama
Reklama

Vláda po předem neohlášeném jednání v pátek 23. října návrh posunula ve Sněmovně do druhého čtení následující den brzy ráno hlasováním v pevně daném čase, kterým znemožnila další vystoupení opozice.

V čele ministerstva obrany SPD podle Milionu chvilek systematicky rozkládá obranyschopnost státu a ohrožuje národní bezpečnost - například vyhazuje klíčové lidi, snižuje rozpočet nebo neplní závazky a neposílá vojáky na spojenecká cvičení.

Související

Okamura už v neděli k požadavkům uvedl, že spolek Milion chvilek dlouhodobě prosazuje názory opozičních stran a spolupracuje s nimi.

Babiš v pondělí znovu odmítl, že by změna financování ČT a ČRo byla útokem na demokracii. „My jsme nikdy do obsahu České televize nezasahovali. Budeme postupovat podle směrnice Evropské komise,“ dodal a připomněl, že o změně jednal s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.

Reklama
Reklama

Evropský akt o svobodě médií (EMFA) vyžaduje přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování médií veřejné služby, což podle mezinárodních novinářských organizací i Syndikátu novinářů ČR financování ze státního rozpočtu v navrhované podobě nezaručuje. Babiš i další představitelé vládní kolice už dřív v novele připustili změny.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z Kultury

Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Počasí, déšť.
Počasí, déšť.
Počasí, déšť.

Česko čeká oblačný a deštivý týden. Zesílí i vítr

Týden bude v Česku oblačný až zatažený s přeháňkami nebo deštěm a teplotami přes den kolem deseti stupňů Celsia. V pátek teploměr ukáže až 14 stupňů. V noci už by mrznout nemělo. V úterý a ve středu vítr zesílí až na 70 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu a facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama