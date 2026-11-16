Babiš: Požadavky z Letné zvažovat nebudu, vláda poplatky zruší

Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje, že vyhoví požadavkům spolku Milion chvilek z nedělní demonstrace na Letné na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny a na zbavení SPD ministerstva obrany. Uvedl to v pondělí ráno na letišti v pražských Kbelích před odletem na třídenní pracovní návštěvu Izraele.
Na nedělním protestu na pražské Letné se podle organizátorů shromáždilo 350 tisíc až 450 tisíc lidí, a šlo tak zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.
„Nebudu je zvažovat,“ řekl k požadavkům spolku. K výzvě spolku, aby vláda stáhla ze Sněmovny zákon, který ruší rozhlasový a televizní poplatek, převádí financování České televize a Českého rozhlasu na stát a ubírá jim peníze, se premiér vyjádřil už v neděli.
Vláda podle něj poplatky zruší, protože to má smysl a kabinet plní svůj program. Spolek po vládě žádá také skutečný dialog a jiný styl vládnutí.
Okamuru spolek Milion chvilek žádá odvolat z čela Sněmovny mimo jiné kvůli způsobu, jakým se podílel na nočním projednávání změny zákona o financování veřejnoprávních médií v horní parlamentní komoře.
Vláda po předem neohlášeném jednání v pátek 23. října návrh posunula ve Sněmovně do druhého čtení následující den brzy ráno hlasováním v pevně daném čase, kterým znemožnila další vystoupení opozice.
V čele ministerstva obrany SPD podle Milionu chvilek systematicky rozkládá obranyschopnost státu a ohrožuje národní bezpečnost - například vyhazuje klíčové lidi, snižuje rozpočet nebo neplní závazky a neposílá vojáky na spojenecká cvičení.
Okamura už v neděli k požadavkům uvedl, že spolek Milion chvilek dlouhodobě prosazuje názory opozičních stran a spolupracuje s nimi.
Babiš v pondělí znovu odmítl, že by změna financování ČT a ČRo byla útokem na demokracii. „My jsme nikdy do obsahu České televize nezasahovali. Budeme postupovat podle směrnice Evropské komise,“ dodal a připomněl, že o změně jednal s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
Evropský akt o svobodě médií (EMFA) vyžaduje přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování médií veřejné služby, což podle mezinárodních novinářských organizací i Syndikátu novinářů ČR financování ze státního rozpočtu v navrhované podobě nezaručuje. Babiš i další představitelé vládní kolice už dřív v novele připustili změny.
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