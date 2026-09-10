Babiš pověřil Schillerovou. Má navrhnout firmy pro dekontaminaci jedů na Klatovsku

Premiér Andrej Babiš zadal ministryni financí Aleně Schillerové (oba ANO), aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů nalezených v šumavské oblasti Dobrá Voda na Klatovsku. Novinářům při odletu na jednání v Bratislavě na dotaz k postupu Motoristů ohledně řešení staré ekologické zátěže řekl, že nemá rád monopolní dodavatele.
Potvrdil, že ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pondělí navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta. Kvůli nesouhlasu ale vláda bod přerušila a vrátí se k němu na příštím pondělním jednání. Média v souvislosti s kauzou upozorňují na minoritní akcionářku společnosti Kláru Sovovou, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku. Babiš řekl, že ji nezná.
Dekonta, která prováděla průzkum šumavské oblasti, se ve středu ohradila proti spojování své odborné činnosti s aktuálním politickým děním. Na rozhodování o zakázkách ani na řízení se Sovová podle firmy nepodílela.
Červený v úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku, v prostoru národního parku Šumava, je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun podle něj začne 21. září a potrvá do června 2028. Ministr současně odmítl, že se věcí zabývá proto, že v Dekontě působila jeho stranická kolegyně Sovová.
Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě v roce 2023, na něj poté navázala sanace menšího území. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí tehdy podle Červeného dostalo od Dekonty informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší. Letos v červnu ministerstvo Dekontu pověřilo průzkumem unikajících chemikálií v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda. Podle ministerstva dostala Dekonta zakázku za 3,2 milionu korun na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyzval ke zveřejnění závěrečné zprávy Dekonty z průzkumu.
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