Přeskočit na obsah
Benative
13. 4. Aleš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Babiš považuje účast Pavla na summitu NATO za nelogickou. Podle něj má jet vládní delegace

ČTK

Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl v pondělí po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů.

German Chancellor Friedrich Merz receives Czech Prime Minister Andrej Babis, in Berlin
Premiér Andrej Babiš (ANO). Archivní foto. Foto: REUTERS
Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal.

Babiš v pondělí současně opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce. Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku, kde se bude probírat agenda summitu. "My se k tomu vrátíme po tom zasedání ministrů, kdy už přesně budeme vědět, na co se máme připravit," uvedl.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Babiš v polovině března řekl, že by měl tentokrát na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Související

Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. Podle Babiše však Pavel sám v minulosti připustil, že o složení delegace by měla rozhodnout vláda, ale i to, že její zástupci by měli na jednání obhajovat svůj obranný rozpočet a strategii. "Určitě mu (prezidentovi v cestě) bránit nebudeme, určitě se vrátí k názoru, co řekl 4. dubna, že rozhodne vláda," řekl.

K obsahu dopisu v pondělí Babiš prohlásil, že nemá v úmyslu si s prezidentem vyměňovat názory na ústavu přes média. Prezident má podle něj zvláštní zvyk volat mu na dovolenou, přičemž tentokrát to mělo být minutu před zveřejněním dopisu. "Je to nějaký způsob komunikace, já k tomu neříkám nic," prohlásil Babiš. Doplnil, že od svého nástupu dělá vše pro dobré vztahy s Hradem.

Pavel v dopisu napsal, že uvítá, pokud se Babiš zúčastní summitu spolu s ním. Babiš v pondělí zmínil, že si neumí představit společnou delegaci. "Jak to bude vypadat, to tam budeme vystupovat najednou?" podotkl. Podle předsedy vlády to nedává logiku a odporuje to i bezpečnostním pravidlům.

Související

Ostré Macinkovy výpady vůči hlavě státu podle Babiše vychází z toho, že Motoristé stále nerozchodili Pavlovo odmítnutí jmenovat ministrem poslance Filipa Turka (za Motoristy). Macinka prezidenta označuje za součást opozice, na summit by podle něj také neměl jet, protože nemá v zemi reálný politický vliv. Česko takové chování podle Babiše v cizině nepoškozuje. "Myslím, že v zahraničí to nikdo neřeší, je to lokální věc," dodal.

Nejnovější
Czech President Petr Pavel visits Latvia
Czech President Petr Pavel visits Latvia
Czech President Petr Pavel visits Latvia

