Babiš poprvé připustil nepříjemnost s rozpočtem. „Extrémní požadavky,“ dodala Schillerová

Příprava rozpočtu na příští rok je v plném proudu. Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) už řekla, že požadavky jednotlivých ministrů podle ní „jsou extrémní“, otázkám na výši deficitu se dosud vyhýbala. Mlčení teď prolomil premiér Andrej Babiš (ANO).
Letos má stát podle plánu utratit o 310 miliard korun víc, než s jakými počítá příjmy. Výše vládní „sekery“ tak oproti té loňské o něco vzrostla a spekulovalo se, zda vláda propast mezi příjmy a výdaji pro příští rok zase o něco prohloubí.
„Vyloučit se to nedá,“ uvedl v pondělí po jednání vlády šéf kabinetu Andreji Babiš na dotaz novinářů, zda bude v příštím roce vyšší deficit státního rozpočtu.
„Pokud nechceme zastavit veškeré dálnice, nechceme zastavit investice,“ vysvětloval Babiš, proč by deficit měl růst. Premiér také naznačil, že bez navýšení deficitu by chyběly peníze například na nákup léků nebo na důchody.
Podle některých ekonomů ale jde jen o alibi pro financování nákladných předvolebních slibů ANO. Jiní naopak připouštějí, že dává smysl nastartovat ekonomiku i za cenu vyššího zadlužení.
Požadavky ministerstev jsou obrovské
Ministryně financí Alena Schillerová až dosud na otázky k výši deficitu pro příští rok reagovala vyhýbavě. „Na to se mě ptají všichni. Já vám teď neodpovím, bylo by to politicky neprozíravé,“ řekla Schillerová deníku Aktuálně před dvěma týdny.
„Jsem teď ve fázi, kdy mi do konce dubna jednotlivá ministerstva poslala své požadavky. A jsou obrovské, jsou větší, než když jsem byla ministryní v první Babišově vládě,“ dodala.
Vláda už přitom obdržela několik varování, že zvyšováním deficitu může vyvolat vyšší inflaci, na kterou už je kvůli válce na Blízkém východě „zaděláno“.
„Pokud to rozhýbání ekonomiky má být na dluh, tak je třeba k tomu být tolerantní,“ míní ekonom a člen poradenského týmu společnosti BeePartner Petr Zahradník.
Peníze musejí jít na investice
Peníze ale opravdu musejí jít na investice, a ne na spotřebu, což se děje. „My si v tuhle chvíli půjčujeme i na běžný provoz,“ říká šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
„Zvyšujeme mandatorní výdaje, protože na ně nikdo nechce sáhnout, všichni je chtějí naopak ještě dál navyšovat,“ uvedl Hampl na konci dubna pro Hospodářské noviny. „A pokud máme neustále narůstající objem mandatorních výdajů, tak nám pak nezbývá na jakékoliv jiné výdaje,“ dodal.
Vyšší vládní deficity pak mohou rozpoutat inflaci. Před tím v minulosti několikrát varoval i šéf České národní banky Aleš Michl. Ten nedávno poslal vládě ostré varování, když řekl, že neváhá zvýšit sazby a přidusit tím ekonomiku, aby zabránil masivnímu zdržování.
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