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Babiš podpořil Meloniovou, v Dublinu se sejde s ukrajinským prezidentem Zelenským

ČTK
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Premiér Andrej Babiš (ANO) bude mít v Dublinu schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Řekl to dnes serveru Blesk.cz. O setkání podle něj požádala ukrajinská hlava státu. Český předseda vlády do Dublinu odletí ve středu na summit Evropského politického společenství a neformální zasedání Evropské rady. V Irsku by měl být do pátku.

Prime Minister of the Czech Republic Andrej Babis visits Poland
„Evropa si musí konečně říct, kdo a jak bude za nás vyjednávat,“ řekl Babiš.Foto: Reuters – Kuba Stezycki
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„Evropa si musí konečně říct, kdo a jak bude za nás vyjednávat. Přece není možné, abychom my všechno platili a vlastně nám nevadilo, že ta válka pokračuje,“ řekl Babiš.

Připomněl dopis, který před neformálním summitem EU v Dublinu zaslal předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi. V něm český premiér odmítl spojování dalšího financování pro Ukrajinu s jednáním o víceletém rozpočtu Evropské unie. Babiš také podpořil požadavek šéfky italské vlády Giorgii Meloniové, aby EU do konce prosince určila, kdo za ni bude jednat o situaci na Ukrajině.

„Napsal jsem dopis všem, že podporuju Giorgiu Meloniovou, která popsala ten chaos v rámci fungování Evropské rady,“ řekl Babiš Blesku. Evropa se podle něj musí angažovat v tom, aby válka skončila. Bude ho zajímat názor Zelenského. „Já si myslím, že i on by měl mít zájem, aby ta válka skončila, aspoň v to doufám,“ dodal.

Babiš se setkal se Zelenským letos v květnu v Jerevanu. Následně uvedl, že ukrajinský prezident má zájem o ukončení války na Ukrajině a Česko si to rovněž přeje, jde o to, kdo to zprostředkuje.

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