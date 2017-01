Zkorumpovaná pakáž, obořil se Babiš na novináře kvůli dotazům na nákup dluhopisů. Dal stížnost na ČT

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Babiš útočí na Českou televizi: Jsou to lži, pořady ČT jsou zmanipulované | Video: Aktuálně.cz | 00:37

Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) podává stížnost na Českou televizi. Vadí mu pořady 168 hodin a Reportéři ČT, které odvysílaly reportáže o okolnostech jeho nákupu dluhopisů Agrofertu. "Podávám stížnost na Radu ČT a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání na pořad 168 hodin a Reportéři ČT. Reportéři jsou zmanipulovaný pořad. Slavili jsme u nich už 20. zmanipulovanou reportáž. A chci, aby to věděli daňoví poplatníci, kteří platí veřejnoprávní poplatky," řekl.

Praha – Ministr financí Andrej Babiš chce podat stížnost na Reportéry ČT a pořad 168 hodin. Vadí mu kritické reportáže, které o něm pracovníci veřejnoprávního média točí. "Reportéři ČT jsou zmanipulovaný pořad. Nedávno jsme u nich slavili už 20. zmanipulovanou reportáž," kritizoval šéf hnutí ANO. Už předtím novináře z Reportérů ČT nazval "zkorumpovanou pakáží".

Podle Babiše pořady nejsou vyvážené. "Jenom říkám daňovým poplatníkům, že měsíčně platí za přijímače 135 korun. To je 5,2 miliardy České televizi a tyhle pořady jsou zmanipulované. Pořady České televize by se neměly účastnit politického boje," kritizuje.

"V této chvíli jsme nuceni požádat ministra financí, aby jednoznačně upřesnil svůj výrok a doložil tvrzení, která zazněla ve včerejším vydání pořadu Reportéři ČT," sdělila Aktuálně.cz mluvčí ČT Alžběta Plívová. "Očekáváme, že pokud obvinění neprokáže, České televizi a především zaměstnancům redakce aktuální publicistiky se omluví," dodala.

Podle moderátora pořadu Reportéři ČT Marka Wollnera by Česká televize měla Babiše za jeho výroky žalovat. "To, že se o nás někdo vyjadřuje takhle urážlivým způsobem, je za hranou. Hodlám to konzultovat s právním oddělením a budu rád, když ČT podá žalobu. Tohle jsou výroky, které mají zpochybnit naši legitimitu," řekl Wollner Aktuálně.cz.

Proti Babišovým výrokům se ohradil i novinář Jan Moláček, který pro Reportéry ČT o vicepremiérovi také natáčel reportáže. "Novináři jsou zvyklí mávnout rukou nad ledasčím, ale není možné, aby o mně někdo veřejně v TV prohlašoval, že jsem zkorumpovaný a točím na objednávku. To je nejhorší, z čeho lze novináře obvinit," napsal.

Babiš o Reportérech ČT (Janě Neumannové): zkorumpovaná pakáž. Nutno ho žalovat. Tuhle lež nikdy neprokáže. Janu osobně znám od dětství. — Martin Fendrych (@fendrych_m) January 31, 2017

Nejasnosti kolem financování dluhopisů

Babišovi vadí reportáže z poslední doby, které se zabývaly nejasnostmi kolem financování nákupu dluhopisů. Babiš podle reportérů uspokojivě nevysvětlil, kde vzal peníze na pořízení od daní osvobozených dluhopisů Agrofertu za 1,482 miliardy korun.

Navíc nákup zkoumá úřad finanční správy, který pod Babiše spadá. "Vzhledem k tomu, že pracovníci finanční správy jsou podle daňového řádu povinni zachovávat mlčenlivost o záležitostech týkajících se konkrétních daňových subjektů, rozhovor na toto téma se uskutečnit nemůže," odpověděla ČT mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

autor: Jakub Zelenka