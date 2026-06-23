Babiš plánuje oživit nenáviděnou daň. Vinaři poslali premiérovi ostrý vzkaz

Vinaři opět znejistěli a zřejmě budou muset znovu ukázat svou vyjednávací sílu. Stejně jako v minulosti. Daň na tiché víno je totiž opět ve hře. Alespoň podle slov premiéra Andreje Babiše (ANO).
Tiché víno je jediným druhem alkoholu v Česku, které má nulovou spotřební daň. Uplatňuje se na něj pouze daň z přidané hodnoty.
Navíc stát vinaře dotuje. Díky milionovým příspěvkům do vinařského fondu. Štědrá podpora v podobě nulové spotřební daně a dotací, které se vinaři na rozdíl od pivovarů těší, prochází i přesto, že nejde o cenný vývozní artikl. Na rozdíl od piva, namítají někteří kritici.
„Určitě se budeme chtít vrátit k zdanění tichého vína,“ řekl šéf ANO Andrej Babiš minulý pátek deníku Echo 24. Následně v neděli téma znovu zmínil ve svém pravidelném videu. „Zdaníme konečně to tiché víno, například? Zakážeme prodej alkoholu, jak to udělali ve Varšavě, údajně to funguje? Co s tím budeme dělat?“ prohlásil premiér ve svém nedělním videu. A úvahu o zdanění tichého vína zopakoval v diskusním pořadu stanice CNN Prima News.
„Byl nesmysl za Fialovy vlády a je to nesmysl i teď,“ řekl na to deníku Aktuálně prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
„Pan premiér je na to téma silně nepřipraven. A jestli tahle vláda nebo pan premiér hodlá převzít hausnumera pana Stanjury (bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) – pozn.red.), nevím, zda je to to, co chtějí téhle zemi přinést,“ dodal.
Chlad naráží na to, že naposledy se o zvýšení spotřební daně na tiché víno pokusila minulá vláda Petra Fialy (ODS). „Udržovat v době úspor daňovou výjimku u alkoholu podle mě není obhajitelné,“ napsal na své sociální sítě v dubnu před dvěma lety tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
Exministr navíc upozorňoval, že daňová výjimka pro víno je v zemi, kde se tento artikl téměř nevyváží a tři čtvrtiny domácí spotřeby je ze zahraničí, neobhajitelná. Odhadl, že státnímu rozpočtu by daň mohla přinést tři až čtyři miliardy korun.
Vinař Chlad o takovém výnosu silně pochybuje. „Už v tom roce 2021 podle zjištění, která byla potvrzena ministerstvem zdravotnictví, by byl výběr daně jen 1,5 miliardy. Zbytek spolkly náklady na výběr té daně,“ připomněl.
A navíc podle Chlada spotřeba vína od té doby setrvale klesá. „Jenom za loňský rok klesla spotřeba vín o 11,5 procenta, v letošním prvním kvartálu o čtrnáct procent,“ poznamenal šéf vinařského svazu.
Fialově vládě se nakonec nepodařilo s daní hnout. Přestože na počátku to vypadalo na koaliční shodu. Dokonce i tradičně odmítaví lidovci tvrdili, že „si to dovedou za určitých podmínek představit“. Shoda nicméně nakonec v koalici nalezena nebyla.
„Moravská vinařská lobby vyslala do Prahy své zkušené emisary, ti pojedli, popili, poklábosili a… dopadlo to jako vždycky,“ napsal loni ve svém komentáři pro server Info.cz novinář Marek Kerles.
„Moje exkurze do Prahy se konají jednou měsíčně z pracovních důvodů a rozhodně bych je nenazval lobby,“ reagoval za vinaře na kritiku Chlad.
„Já to připisuji tomu, že primárně tam jsou racionální opodstatněné argumenty. Z mého pohledu to nenazývám lobby ale konkrétní pragmatickou debatou, která by měla předcházet každému rozhodnutí, která jsou bohužel v téhle zemi posledních šest let dost šílená,“ rýpnul si do současné i do té minulé vlády Chlad.
Vinaři zároveň odmítají argument, že ostatní evropské země, které mají nulovou spotřební daň na tiché víno, tím zároveň podporují export, protože vína vyvážejí ve významném množství. Na rozdíl od Česka.
„I tak jsou mezi nimi země jako Německo, Slovensko, které jsou na tom s vývozem podobně jako my, a přesto mají daň nulovou,“ poznamenal Chlad. Vinaře by její zavedení podle něj poškodilo.
A pokud jde o argument škodlivé konzumace alkoholu, tak na ní se v největší míře podle něj podílí levný dovoz. „Zaveďme minimální jednotkovou cenu, to už jsme nabízeli Zbyňku Stanjurovi,“ vzpomíná Chlad.
Exministr Stanjura nakonec zasáhl vinaře jen mírně, a to když konsolidační balíček zrušil daňovou uznatelnost tichých vín. Se snahou o zdanění tichého vína dopadl stejně jako Miroslav Kalousek v roce 2012, který se pokusil o totéž.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tento týden v pondělí po pojednání vlády připomněla, že odmítavý postoj k zavedení daně na tiché víno je v programovém prohlášení vlády. „Ta debata by musela proběhnout na úrovni koalice, což se zatím nestalo,“ poznamenala Schillerová.
Zdanění tichého vína odmítl také Babišův koaliční spojenec a šéf Motoristů Petr Macinka. „Rozumím tomu, že fiskální situace je problematická,“ poznamenal. „Asi budeme muset najít další neziskovky, kterým proškrtáme peníze a tiché víno zůstane,“ dodal v nadsázce Macinka.
„Já který jsem visel na stranických billboardech ve vinařských oblastech, já si to velmi těžko dovedu představit, jak bych se tam těm lidem podíval do očí,“ řekl Macinka na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády.
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