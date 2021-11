Benešová s kauzou Pandora Papers nepomohla, verdikt Černošic nad Babišem se vzdaluje

České úřady při objasňování možného zatajení majetkových poměrů Andrejem Babišem (ANO) v kauze Pandora Papers uvízly na mrtvém bodě. Ministerstvo spravedlnosti k případu přistupuje zdrženlivě, zatímco úřad v Černošicích od něj čeká zásadní podporu. Stávající premiér nakoupil prostřednictvím podezřelých transakcí v Karibiku několik nemovitostí ve Francii, aniž by je uvedl v majetkových přiznáních.

Po trase Panama, Britské Panenské ostrovy, Spojené státy americké a Monako koupil v roce 2009 tehdy ještě podnikatel Andrej Babiš 16 nemovitostí u Azurového pobřeží ve Francii. Nejvýraznější z nich je vilový komplex Chateau Bigaud, jejž premiér využívá k rekreaci. Na transakci upozornilo letos v říjnu mezinárodní společenství investigativních novinářů, za Česko na projektu pracovala platforma Investigace.cz.

Tuzemské úřady prověřují, zda Babiš neporušil zákon o střetu zájmů. Legislativa ukládá veřejným funkcionářům odevzdávat čestné prohlášení. V něm uvádí přehled příjmů a majetku před vstupem do politiky, stejně jako během působení ve funkci. Přiznání se ukládá do centrálního registru, který spravuje ministerstvo spravedlnosti. Právě resort Marie Benešové (za ANO) nyní uzavřel své angažmá v kauze.

Uplynulý pátek poslal Městskému úřadu v Černošicích odpověď na jeho podnět, aby mu s rozkrytím možného Babišova přestupku pomohl. Právě černošičtí úředníci jsou odpovědní za udělení trestu za pochybení, protože Babiš bydlí ve správním obvodu úřadu. V tomto smyslu jim také resort odpověděl. Černošice přitom spoléhaly, že ministerstvo v celém příběhu sehraje ústřední roli. Na tahu jsou nyní znovu Černošice.

Benešová vrátila míč Černošicím

„Podnět jsme vyhodnotili jako žádost o součinnost, které jsme vyhověli v rozsahu, v němž to umožňují právní předpisy,“ sdělil Aktuálně.cz mluvčí ministryně Michal Pleskot. Resort porovnal podezření formulované Černošicemi s údaji o Babišově majetku ve veřejných registrech. Jde hlavně o katastr nemovitostí, obchodní rejstřík či základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.

Podle informací Aktuálně.cz ministerstvo na nic průlomového nenarazilo. Vysvětlení se překrývá s tím, proč odpovědnost nesou Černošice. „Městský úřad Černošice má k dispozici prostředky dokazování, které ministerstvu nenáleží a které umožňují čerpat informace ze zahraničních registrů, což se v daném případě jeví jako klíčové,“ podotýká Pleskot.

Na tomto místě začíná případ přešlapovat. Podle informací Aktuálně.cz nemají černošičtí úředníci představu, zda vůbec mohou lustraci v zahraničích databázích provést. S takovým postupem nemají zkušenosti. Z jejich předchozích veřejných vyjádření sice plyne, že povinnost vést přestupkové řízení si uvědomují. Jenomže si slibovali, že důkazy jim pro něj dodá právě resort Marie Benešové.

„Evidenčním orgánem je ministerstvo spravedlnosti, které by mělo mít možnost získat dokumenty o tom, zda A. B. vlastnil nebo vlastní nemovitosti nebo firmy v zahraničí (…). Následně by ministerstvo mělo posoudit, zda tyto nemovitosti nebo firmy uvedl v oznámení o majetku podle zákona o střetu zájmů, a pokud nikoli, mělo by tuto informaci jako podezření z přestupku oznámit,“ uvedl úřad minulý měsíc.

„Vyhodnocujeme, uvidíme, nevíme“

Co bude dál, není v tuto chvíli zřejmé. Jasné je pouze to, že ministerstvo spravedlnosti Černošicím podle představ tamějších úředníků neodpovědělo. Černošice nyní hledají způsob, jak se k tomu postavit. „S vyjádřením ministerstva pracujeme, vyhodnocujeme ho a uvidíme, co se dá zjistit. Zatím nevíme,“ řekl Aktuálně.cz vedoucí Odboru přestupků Městského úřadu v Černošicích Josef Sedláček.

Na jistou nedůslednost ministerstva spravedlnosti angažovat se v obdobných případech už dříve poukázali pro Aktuálně.cz experti protikorupčních iniciativ. Například právník české pobočky Transparency International Jan Dupák zmínil, že aktivní jsou v tomto ohledu hlavně nestátní hráči. „Přestupková řízení se obvykle zahajují až na podnět veřejnosti nebo na základě zájmu médií,“ řekl Aktuálně.cz.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka se proti takové intepretaci ohradil. Poukázal na to, že resort za dobu své správy centrálního registru, tj. od roku 2017, podal 20 tisíc podnětů. Nicméně v případě nepravdivých či neúplných údajů v oznámení jich byla výrazná menšina. „V drtivé většině případů šlo o nepodání oznámení,“ upřesnil Řepka. Pokuta za přestupek se uděluje ve výši 50 tisíc korun.

Babiš ušetřil na daních ve Francii

Babišův karibský byznys se zrodil poté, co poprosil právníka z Panamy, aby pro něj založil firmu. Společnost zřídili na Britských Panenských ostrovech. Babiš do ní nasměroval 381 milionů korun, které si následně půjčila další jeho firma z Washingtonu. Po převodu je pak získala třetí společnost ve vlastnictví Babiše, tentokrát se sídlem v Monaku, která pro něj zmíněné nemovitosti ve Francii pořídila.

„Realitní kancelář mi doporučila to koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního," vyjádřil se k transakci Babiš. Připustil však, že takový způsob obchodu by nebyl pro aktivního politika vhodný. Podle svých slov do karibské struktury vložil řádně zdaněné peníze. Na druhou stranu několik expertů Aktuálně.cz řeklo, že postup zvolený Babišem obvykle slouží k tomu, aby se dotyčný vyhnul daňové povinnosti právě ve Francii.

Nicméně kauza prokázala, že stávající premiér v minulosti lhal. V květnu 2015 například v Poslanecké sněmovně prohlásil, že žádnou offshore firmu nevlastní. V té době mu už roky patřila zmíněná karibská struktura. Není však úplně jasné, čí jsou nemovitosti na Azurovém pobřeží. Ministerský předseda jen připustil, že pravděpodobně náleží do svěřenského fondu, jejž ovládá.

V kauze Pandora Papers figuruje na 400 lidí z celého světa. Jsou mezi nimi třeba britský premiér Tony Blair, kolumbijská zpěvačka Shakira nebo německá modelka Claudia Schifferová. Vedle Babiše je to i několik dalších Čechů. „Národní centrála proti organizovanému zločinu bude ve věci konat, a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů České republiky, kteří jsou v této ‚kauze‘ uvedeni,“ uvedla už dříve policie.