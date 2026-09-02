Babiš označil incidenty v Německu za vážné, Česko podpoří posílení bezpečnosti

Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) velmi vážné a musí být důkladně vyšetřeny. Česko je připraveno spolupracovat s Německem a dalšími evropskými a transatlantickými partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti, uvedl ve středu Babiš na síti X.
„To, co se v posledních dnech odehrává, včetně útoku v Lipsku, který německé bezpečnostní složky spojují s Ruskem, ukazuje na vážnost situace. Také středeční incident v Augsburgu musí být důkladně vyšetřen,“ konstatoval český premiér.
Při otevření nové výrobní linky v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku Babiš novinářům řekl, že kabinet bezpečnostní situaci vyhodnocuje pravidelně. Připomněl jednání Bezpečnostní rady státu z minulého týdne.
„Jsme v kontaktu s Německem i po linii ministra zahraničních věcí. Vyjadřujeme jim samozřejmě solidaritu, všechny ty incidenty se musí samozřejmě vyšetřit,“ uvedl.
Česko je v kontaktu se spojenci a musí být obezřetné. „(Tajné) služby samozřejmě jsou na to připravené, vyhodnocují situaci a není žádný důvod, abychom měli lidi strašit, to určitě ne,“ dodal.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve středu ráno uvedl, že bude chtít o zjištěních Německa ohledně tamních incidentů jednat v příštích dnech s českými zpravodajci. Rovněž se rozhodl předvolat ruskou velvyslankyni v ČR Annu Ponomarjovovou a bude od ní požadovat vysvětlení.
Podle německého ministerstva vnitra jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě a do „známého vzorce ruských hybridních operací“ zapadá i útok na letiště Lipsko/Halle, kde zaměstnanec objevil v noci na 5. srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla Antonov.
Letiště následně přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, které se chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s „neznámým letícím objektem“. Podle německého úřadu útok provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány, Moskva to odmítla.
U hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu ve středu vybuchl neznámý předmět a zranil dva lidi. Tamní policie zatím ale nezveřejnila, co na místě explodovalo.
V souvislosti se situací je Česko podle Babiše připraveno spolupracovat se svými zahraničními partnery a vedle podpory posílení společné bezpečnosti s nimi sdílet také informace a zkušenosti.
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