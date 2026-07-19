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Domácí

Babiš oprašuje projekt, který „vymyslel u Macrona“. A řekl, jak je daleko s rychlobruslařskou halou

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v pražských Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl v neděli na sociální síti. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo, v Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici.

FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
Premiér Babiš v neděli promluvil o stavebních plánech.Foto: Reuters – Laia Ros
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„Chci se vrátit k projektu, co jsem kdysi vymyslel, když jsem byl u (francouzského prezidenta Emmanuela) Macrona v roce 2015, a to je v Letňanech vlastně vládní čtvrť,“ uvedl Babiš. „Uvidíme, jak dopadneme u vyjednávání s pozemky s magistrátem,“ dodal.

Vybudování vládního areálu Babiš ve videu obhajoval tím, že není důvod, aby ministerstva kultury, školství nebo pro místní rozvoj sídlila v historických palácích. „Proč Nostický palác je sídlem ministerstva kultury? Ministr tam sedí v nějaké ložnici šlechtice. Proč to není muzeum?“ poznamenal premiér.

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Primátor Hřib „úřednické ghetto“ odmítl

Babiš v předminulém volebním období vyzval vedení pražského magistrátu, aby městské pozemky u stanice metra v Letňanech převedlo na stát za účelem vybudování areálu pro tisíce státních úředníků. Město se tomu bránilo, tehdejší primátor Zdeněk Hřib (Piráti) odmítl myšlenku „úřednického ghetta“ a převedení pozemků na stát podmínil například finančním příspěvkem na dokončení městského okruhu. Ve hře byly kromě Letňan také pozemky v Holešovicích nebo v Malešicích.

Mezi dalšími stavebními záměry vlády v neděli premiér jmenoval i slibovanou rychlobruslařskou halu, která by podle něj mohla být ve Žďáru nad Sázavou. „Mám studii o 115 stranách,“ uvedl s tím, že záležitost projedná s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a vypíší soutěž na stavební projekt.

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„Na nemocnici pracujeme, osobně to dozoruju“

Babiš také uvedl, že plánovaná nová pražská nemocnice má být v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Metropolitní novou nemocnici postavíme v nemocnici Královské Vinohrady, na tom samozřejmě pracujeme, já to osobně dozoruju,“ uvedl Babiš.

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Vládní zmocněnec a náměstek ministra zdravotnictví Pavel Scholz minulý měsíc uvedl, že o umístění nemocnice s kapacitou až 1300 lůžek v jedné ze čtyř lokalit rozhodne Babiš s vládou. Premiér tehdy v dopise ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO) doporučil zaměřit se na Vinohrady.

K dalším stavebním plánům patří podle Babiše vybudování bytového domu pro stovku lidí ze zdravotnického personálu v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Ministr Vojtěch minulý měsíc ohlásil, že nemocnice postaví do roku 2029 novou budovu urgentního příjmu za dvě miliardy korun.

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