"Českým matkám nic, Ukrajincům vše." Babiš přitvrdil, expert vysvětluje, o co mu jde

Andrej Babiš a Tomio Okamura sice sedí s poslanci svých stran ANO a SPD ve stejných opozičních lavicích, ale nyní jsou hlavně protivníky v boji o voliče. Babiš by rád porazil Okamuru co největším rozdílem, jenže rozdíl se spíše zmenšuje. Okamura svým velmi ostrým stylem vystupování boduje a Babiš se mu snaží konkurovat. Výsledkem jsou jejich stále ostřejší výroky například na adresu Ukrajinek.

Stačí si projít výroky Tomia Okamury a Andreje Babiše v posledních dnech a je zřejmé, na jakých tématech se snaží získat voliče. Na prvním místě to je neustále opakovaná kritika vlády Petra Fialy, ať jde o její politiku samotnou, nebo o kauzy typu Pavla Blažka a bitcoinů. A hned potom následuje další terč obou politiků - obecně ukrajinská menšina, v poslední době především ukrajinské uprchlice v Česku.

"Ministr práce Marian Jurečka chce prosadit, aby Ukrajinky mohly pobírat rodičovský příspěvek. Přitom Fialova vláda obrala o peníze české rodiny‼ Takže českým rodinám Fialova vláda bere, ale ukrajinským chce dávat? To je fakt šílené," stěžoval si emotivně na konci května na sociálních sítích šéf SPD Tomio Okamura v jednom ze svých mnoha útoků na vládu a ukrajinskou menšinu v Česku.

Uteklo několik dní a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se rovněž na sociálních sítích pustil stejně jako Okamura do vlády a Ukrajinců se stejným tématem. "Vláda přichází s rodičovskou pro Ukrajinky. Dobře slyšíte. Takže českým matkám nic, Ukrajincům všechno. Vždyť víme, že Fiala nejvíce bojuje za Ukrajinu. Za Českou republiku ani náhodou," tvrdil Babiš v několikaminutovém videu a doporučoval lidem, aby nevěřili vládě, že Ukrajinci do státního rozpočtu přinášejí více peněz, než kolik čerpají.

Podle politologa Lukáše Jelínka je evidentní, že se Babiš snaží získat voliče SPD, a proto se ve svých výrocích radikalizuje. "V posledních týdnech se ukazuje, že z pohledu radikálně naladěných voličů je poselství Andreje Babiše jen poloviční ve srovnání s Tomiem Okamurou, který slibuje vystupování z mezinárodních organizací či pořádání referend. V takové konkurenci může Babiš působit jako někdo, kdo může začít štěkat, ale v určitém okamžiku se stáhne a uteče. Proto se v poslední době rozhodl po rétorické stránce Okamuru a další členy SPD zastínit a uzmout si z jejich elektorátu co nejvíc," míní Jelínek.

Tomu by odpovídala i atmosféra na Babišových mítincích. Jak Aktuálně.cz upozornilo minulý týden, vystupují tam někteří účastníci, kteří chválí Okamuru a vybízejí Babiše, aby s ním spolupracoval a po volbách také vládl. Babiš sice řekl, že s SPD mají řadu podobných názorů, ale s Okamurou by vládnout nechtěl. Přál by si vládu ANO, kterou by SPD, případně Stačilo! či Motoristé tolerovali a do vlády dodali své odborníky. Kromě toho si do Okamury rýpl: "Ono je hezké mluvit za pultíkem a dostávat příspěvek od státu, ale něco jiného je se posadit na ministerský post," uvedl na mítinku Babiš.

Vláda ANO s SPD je jen strašení, protestuje Babiš

Z některých dotazů i reakcí lidí na Babišových mítincích je evidentní, že mají velmi kritický postoj k pomoci Ukrajincům, stejně jako k tomu, že Česko zůstává členem Evropské unie i NATO. Když tedy Babiš odpovídal, že je pro zachování členství v těchto organizacích, reakce lidí byly vlažné. Moc jich netleskalo. Kvitovali jen to, že Babiš mluvil kriticky o pomoci Ukrajině. Konkrétně tvrdil, že uprchlíci mají údajně obrovské výhody.

"Nemusí na STK, nemusí ukazovat výpis z banky, byly tady organizované skupiny, které si chodily pro dávky, pašovaly brance, kteří nechtěli jít do války," stěžoval si Babiš, který kritizoval i ukrajinské vlajky v ulicích či dodávky munice Ukrajině, s kterými pomáhá vláda i prezident Petr Pavel. "Ty vlajky, které všude visí, to v západní Evropě nikde není, jen u nás, protože vláda je aktivistická a pan premiér stále mluví o Ukrajině a muniční iniciativě, o prodražených, starých, plesnivých granátech," uvedl na mítinku Babiš.

Ve skutečnosti ale například muniční iniciativu chválil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i řada dalších politiků. A pokud jde o "obrovské výhody" pro uprchlíky, tak odborníci často poukazují na to, že mnoho Ukrajinek pracuje a nemají nijak moc peněz ani výhod. Naposledy v tomto duchu vystoupil v tomto týdnu lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který mimo jiné mluvil o tom, v jak těžké situaci by se Česko ocitlo v mnoha oblastech, kdyby tady přestali pracovat Ukrajinci a Ukrajinky.

Politolog Lukáš Jelínek je přesvědčený, že Babiš chce vyhrát nad SPD a dalšími stranami o co nejvíce procent, aby se s nimi nemusel o moc dělit. "Když vidí, jak komplikovaně by se mu vláda skládala v okamžiku, kdyby toho byl schopný v příští sněmovně jen s SPD, která by byla silná, tak to se mu samozřejmě nehodí. Potřebuje, aby SPD byla co nejslabší, aby s ní mohl snadno manipulovat a nemusel ji pozvat do vlády, aby mohl této straně říct, ať maximálně navrhne do vlády nějakého experta," říká Jelínek.

Sám Babiš dává opakovaně najevo, že by nejraději s SPD nevládl, tedy že nechce mít Okamuru ve své možné příští vládě. "Tvrzení, že bychom chtěli vládnout s SPD, je jen strašení," uvedl v tomto týdnu Babiš, který lituje, že se nespojili Motoristé s Přísahou a Svobodnými. Motoristé jsou mu totiž podstatně bližší než SPD.