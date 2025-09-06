Domácí

Babiš odpálil předvolební bombu. Ekonom vysvětluje, jak je to se "slibem za bilion"

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 54 minutami
Ekonomický program hnutí ANO pro volby v roce 2025 nabízí snížení korporátní daně, zastavení růstu odvodů pro živnostníky, obnovení slev na dani, zvýšení důchodů a zastropování věku odchodu do penze. Slibuje ale také levnější energie pro domácnosti a firmy nebo zvýšení platů ve veřejném sektoru.
Spotlight News - Petr Bartoň

Věta Andreje Babiše o bilionu korun v šedé ekonomice je marketingově skvěle napsaná, říká ekonom ze společnosti Datarun Petr Bartoň. "Ta věta zní: Masivně snížíme šedou ekonomiku v aktuální výši až jeden bilion korun." Cituje šéfa hnutí ANO.

"Na první poslech nám říká, že je tady nějaký bilion k mání, který stačí sebrat a tím pádem bude v rozpočtu o bilion víc," vysvětluje Bartoň. "Ten bilion je ale ve skutečnosti jen velikost nezdaněné ekonomiky, kterou my daníme mnohem lépe než zbytek Evropy. Tím pádem, i kdybychom na to aplikovali daň, tak z toho bilionu vybereme jen tu daňovou sazbu - maximálně vyšší desítky miliard."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

 
Další zprávy