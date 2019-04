Babiš odmítá jednat o zdanění bank. Rozpočet se netvoří salámovou metodou, vzkázal

Aktualizováno před 1 hodinou

Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude jednat se sociálními demokraty o zdanění bank, jak je navrhuje menší koaliční strana. Po dnešním jednání vlády ministerský předseda řekl, že o návrhu státního rozpočtu na příští rok má předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček debatovat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Hamáček to potvrdil, jedním z návrhů ČSSD bude podle něho zavedení odvodů z bankovních aktiv. Do rozpočtu by tento odvod mohl přinést až 14 miliard korun ročně, řekl vicepremiér.

"Dohodli jsme se již před nějakým časem, že budeme vyjednávat s paní ministryni Schillerovou tak, abychom rozpočet dohodli komplexně. Je logické, že nebudeme o jednotlivých věcech vyjednávat na koaliční radě," řekl Hamáček. Debatu o zavedení daně na koaliční radě ANO a ČSSD plánované na dnešní podvečer avizovala před schůzí kabinetu ministryně práce a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Stranické špičky se ale nesešly, podle Babiše kvůli jednání o českém předsednictví Evropské unii. Maláčová uvedla, že koalice se nesešla kvůli časovému skluzu jednání kabinetu. "Vláda měla trvat hodinu a trvala 3,5 hodiny," uvedla. Babiš také řekl, že se na odkladu koaliční rady domluvil s Hamáčkem. Kdy se sejde, neupřesnil. Počátkem dubna se zástupci ANO a ČSSD domluvili na pravidelných schůzkách jednou za dva týdny. Program plánované koaliční rady se podle ministerského předsedy přes den měnil, řešily jej sekretariáty. Bod ohledně daní v programu podle premiéra nebyl. "Nemůžeme řešit rozpočet salámovou metodou, jasně jsme řekli, že ho musíme kompletně projednat celý, nejen výnosy a příjmy, ale i náklady," řekl k debatám o návrhu rozpočtu premiér. Hamáček podotkl, že se sejde se Schillerovou tento týden a dodá jí návrhy sociální demokracie. "Jedním z nich jsou odvody z bankovních aktiv, které jsou postaveny progresivně. Více by to zatížilo větší banky, méně menší banky," uvedl předseda ČSSD.