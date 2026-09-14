Babiš odmítá střet zájmů. Agrofertu jsem se definitivně vzdal, řekl

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí zopakoval, že se definitivně vzdal holdingu Agrofert. Uvedl to v reakci na potvrzení Evropské komise, že přerušuje lhůtu pro proplácení podpory holdingu Agrofert. Na dotaz ohledně střetu zájmů po jednání s prezidentem Petrem Pavlem také novinářům řekl, že unijní úředníci postupují tak, aby dali prostor české opozici a médiím.
Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na šest měsíců přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli Babišovu potenciálnímu střetu. Jde o platby ve výši 3,18 milionu eur, tedy přes 77 milionů korun.
Agrofert odmítl situaci komentovat. Babiš uvedl, že zřejmě se z řad úředníků Evropské komise dělají kroky, které dávají prostor české opozici. "To je otázka na Agrofert. Já jsem se Agrofertu zbavil," řekl.
Evropská komise minulý týden potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části unijních dotací, protože se Babiš nachází v potenciálním střetu zájmů.
Premiér trvá na tom, že Agrofert nevlastní, postoj komise k jeho střetu zájmů ho nezajímá, uvedl. Podle české opozice Babiš obelhal prezidenta i občany. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony.
Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale v dopise výslovně říká, že RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení střetu zájmů a jako jeden z důvodů uvádí fakt, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci.
"Orgány komise pečlivě prověřily informace a dokumenty poskytnuté českými orgány týkající se opatření přijatých s cílem zabránit případnému střetu zájmů ve vztahu ke společnostem ze skupiny Agrofert a dospěly k závěru, že opatření, která jsou v současnosti zavedena a která byla komisi oznámena, nejsou k řešení střetu zájmů dostatečná," stojí v dopise, který napsal eurokomisař pro rozpočet Piotr Serafin předsedovi rozpočtového výboru (EP) Andreasu Schwabovi. Dokument má ČTK k dispozici.
Podle Evropské komise jde zejména o to, že "potenciálními příjemci fondu jsou potomci pana Babiše a portfolio fondu je panu Babišovi dobře známo, přičemž má možnost disponovat rodinnou radou složenou z příjemců fondu". Svěřenský fond tedy podle unijní exekutivy neodstraňuje osobní zájem českého premiéra.
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