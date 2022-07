Babiš jako Salvini. Předvolební body sbírá na cestách za voliči místo ve sněmovně

Poslední předprázdninová schůze sněmovny potvrdila nezájem šéfa hnutí ANO Andreje Babiše o jednání. Většinu dní se jednání opět neúčastnil a místo toho objížděl voliče ve svém obytném voze. Podle některých politologů a sociologů mu takový postup může pomoci vyhrát prezidentské volby, pokud se kandidovat rozhodne. Samotný Babiš trvá na tom, že setkávání s voliči je součástí jeho poslanecké práce.

Statistiky parlamentních hlasování a frekvence výjezdů po republice jasně ukazují, že v posledních týdnech strávil Andrej Babiš více času mimo sněmovnu, než uvnitř ní. Ostatní poslanci mezitím probírali nové zákony a řešili další problémy země v plénu nebo ve výborech. I tam předseda hnutí ANO chybí, členem žádného výboru není.

Když se tento týden zákonodárci rozešli na parlamentní prázdniny, zastavila se Babišova statistika hlasování na pouhých 21 procentech účasti. Velká část poslanců má přitom až 90 procent. Lepší účast ukazuje statistika dokonce i u ministrů, kteří kromě práce ve sněmovně musí časově zvládat povinnosti ve vládě.

"Tohle byla stá zastávka s obytňákem," oznamoval Babiš na začátku července v Nepomuku na Plzeňsku při jedné z cest svým obytným vozem. Na videu z akce je to samé, co na předešlých cestách. Babiš sedí před autem, podepisuje jednu knížku za druhou nebo se fotografuje s lidmi, kteří ho objímají, poplácávají a děkují mu, jak dělá dobře politiku.

Kritiku své práce bývalý premiér odmítá. Minulý týden jeho jízda skončila, protože vyrazil se synem vybrat v zahraničí vysokou školu. Pak se chystá na dovolenou. "Naberu sílu a vrátím se," prohlásil Babiš, který odmítá, že by dělal kampaň před prezidentskými volbami v lednu příštího roku. "Rozhodnu se první listopadový týden," odpověděl, zda bude kandidovat.

Babiš v tom není sám, z výrazných zahraničních politiků podobně postupuje například Matteo Salvini, lídr populistické, krajně pravicové italské Ligy. V době, kdy byl poslancem parlamentu Itálie i Evropské unie, objížděl místo sněmovních zasedání italské regiony a setkával se s voliči. Stejně si počíná teď jako senátor. Přijede do městečka, kam politici vládní Demokratické strany obvykle nikdy nezavítali, pochválí jeho obyvatele, udělá pár selfie fotografií a oblékne si dres místního fotbalového klubu. Nebo navštíví přistěhovalce a ptá se, zda prodávají drogy. Průběžná kampaň přispívá k jeho popularitě.

Do sněmovny přichází Babiš podle přehledu svých vystoupení většinou jen tehdy, když chtěl vystoupit s kritikou vlády. Zhruba jednou měsíčně. "Moje práce není sedět ve sněmovně a poslouchat, jak si Michálek s Okamurou vyčítají vířivku a další věci," řekl Aktuálně.cz v narážce na sdělení poslance Pirátů Jakuba Michálka šéfovi SPD Tomiu Okamurovi, že nemíní přispívat na jeho vířivku. Kromě podobných hádek ale sněmovna projednávala důležité věci, ať už pomoc lidem v těžké sociální situaci, nebo úpravu daní.

Mluvčí hnutí ANO Martin Vodička uvádí, že se Babiš na sněmovní práci podílí už tím, že vede stínovou vládu hnutí, která přichází s pozměňovacími návrhy. "Navíc je často i vypárovaný," řekl. Vypárování ve sněmovní praxi znamená, že má strana u protivníka dohodnutého jiného poslance, který se rovněž hlasování nezúčastní.

Babišovým voličům se jeho cesty líbí

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že jízdy za voliči mohou Babišovi prospět. Poprvé se to ukáže v září při komunálních a senátních volbách, v lednu pak následují prezidentské. Agentura STEM/MARK zveřejnila v červnu průzkum k prezidentským volbám, Babiš s generálem Petrem Pavlem a profesorkou Danuší Nerudovou v něm posilovali.

Pokud se bývalý premiér a ministr financí skutečně rozhodne na hlavu státu kandidovat, bude pro něj klíčová ta část průzkumu, podle níž ubývá lidí, pro které je jako prezident nepřijatelný. "Původně to bylo zhruba 67 procent, před půl rokem 64 a v červnu 57 procent. Ukazuje se, že toto číslo klesá," potvrdil sociolog a spoluautor průzkumu Jan Burianec.

"Minimálně část voličů se ztotožňuje s jeho slovy, že sněmovna je žvanírna," připomněl Burianec Babišovo oblíbené tvrzení. "Je jim daleko sympatičtější, když přijede v obytném voze za nimi. Mohou se s ním vidět, expremiér se s nimi vyfotí a dá jim knížku. Upevňuje to jejich loajální vztah k němu," popsal situaci.

V prezidentských volbách bude ale klíčové, zda šéf ANO dokáže vyhrát druhé kolo. Tam by mu nestačilo 20 až 30 procent voličů označovaných za jeho tvrdé jádro. Tedy těch, kteří na něj chodí nebo ho opakovaně volí. "Pravděpodobně by vyhrál první kolo. Ve druhém bude ale situace jiná, vyhraje ten, kdo bude konsensuálním kandidátem. Zatím to vypadá na vítězství Petra Pavla, ale do voleb se toho ještě může hodně stát," odhadl Burianec.

Preference zamotá Čapí hnízdo

Na další riziko upozorňuje politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. Připomíná soud kvůli podezření z dotačního podvodu na farmě Čapí hnízdo, před který má Babiš předstoupit v září. "Mnozí lidé chtějí, aby prezidentský úřad zastávala osoba, která požívá obecnější respekt. Babišovy problémy spojené se soudem budou v lednu ještě čerstvé, aby si je dost voličů pamatovalo," uvedl Kopeček.

Skeptičtější je také další politolog z Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Podle něj sice budou stoupat preference kandidátů kritizujících vládu, Babiše ale považuje za příliš polarizujícího. "Má sice věrné podporovatele, ale stejně tak i odpůrce. Pro velkou část společnosti je jako prezident nepřijatelný. Otázka je, zda agresivní rétorikou dokáže sjednotit všechny voliče s negativním postojem k vládě a zda tato část společnosti bude brát protikandidáta jako představitele vládní koalice," popsal.

Právě takovou osobností je zatím Pavel, který vládu podporuje, přestože jejím kandidátem není. Jako favorita ho Kopeček nevidí. Srovnává ho s ekonomem Janem Fischerem, který byl v roce 2013 dlouho označovaný za favorita prezidentské volby. Nakonec ale neprošel do druhého kola a vyhrál Miloš Zeman. "Pavel má určitě šanci vyhrát, ale jsou tady faktory, které hrají pro Babiše," uvedl politolog.

Za úspěšnou taktiku označuje Babišův tah s jízdami za voliči politolog Lukáš Jelínek. "Nevíme, jak veřejnost zareaguje na soud kvůli Čapímu hnízdu. Také proto vyrazil Babiš za lidmi, aby si včas pojistil loajalitu svých příznivců. Je to pro něj snazší než na sebe poutat pozornost ve sněmovně či v médiích. A když už o něj nějaká televize stojí, schválně si do vysílání oblékne lidově obyčejné tričko," přidal detail o expremiérově oblečení, které je hodně vzdálené tomu, v jakém chodí do televize poslanci a členové vlády.