Babiš: O složení delegace na summit NATO vláda rozhodne 8. června

ČTK

Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře, na jednání 8. června. Po středeční schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat. Ministra také ve středu požádal, aby začal připravoval mandát delegace.

Prezident Petr Pavel se setkal s premiérem Andrejem Babišem, Praha, 4. února 2026. Foto: HN
"Požádal jsem pana ministra, aby už připravoval mandát delegace na summit NATO. Ten mandát bude vycházet z toho, o čem mě informoval pan prezident, když byl teď na B9 (summitu lídrů zemí Bukurešťské devítky) v Rumunsku," řekl premiér.

Prezident Petr Pavel po summitu skupiny, která sdružuje země na východním křídle NATO, řekl, že země v deklaraci mimo jiné znovu potvrdily vůli k plnění závazku přijatého v Haagu, tedy k dosažení výdajů na obranu ve výši pěti procent HDP.

Mandát delegace pro červencový summit by se podle Babiše měl týkat toho, jak ČR bude plnit tento závazek nebo také bojových schopností armády. Mandát pak společně se složením delegace schválí vláda.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Prezident Petr Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od svého nástupu do funkce prezidenta a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, trvá na své účasti. Premiér Babiš naopak dosud prezidentovu účast odmítal s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet.

Badatelé připravují lebku před snímkováním v rámci fotogrammetrie.

Zachráněnou lebku sv. Zdislavy předají policisté církvi na její svátek 30. května

Zachráněnou lebku sv. Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Policie to ve středu uvedla na síti X. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. V Jablonném v Podještědí, odkud lebku před týdnem v úterý odcizil pětatřicetiletý muž, bude i proto 30. května tradiční Zdislavská pouť.

