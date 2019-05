Babiš neví, zda Zeman Staňkovu rezignaci přijme. Situaci s ním bude řešit v pondělí

Premiér Andrej Babiš (ANO) čeká na oficiální informaci od ČSSD, že chce vyměnit svého ministra kultury Antonína Staňka, aby mohl o chystané vládní změně informovat prezidenta Miloše Zemana. Neví, zda Zeman rezignaci přijme, o Staňkovi s ním předtím nemluvil. Chce to probrat na schůzce s prezidentem v pondělí. Poté se ve čtvrtek se Zemanem sejde i předseda ČSSD Jan Hamáček s tím, že již má připravený seznam kandidátů, kteří mohou Staňka vystřídat. S některými se sejde v nejbližší době.

Babiš uvedl, že ho předseda ČSSD Jan Hamáček o chystané změně informoval v textové zprávě, o záležitosti spolu nemluvili. "Já to musím dostat samozřejmě na papíře, abych mohl konat a abych mohl informovat oficiálně pana prezidenta," řekl Babiš.

Podle něj je rozhodnutí o obsazení pozice na sociální demokracii, stanovuje to koaliční smlouva. Jméno nového ministra očekává koncem května.

Na dotaz, zda čeká od prezidenta přijetí Staňkovy rezignace, Babiš řekl, že neví. "Pan prezident se mnou o panu ministrovi kultury nikdy nemluvil, stejně tak se mnou nikdy nemluvil o panu (odvolaném řediteli Národní galerie Praha Jiřím) Fajtovi. Já pana prezidenta uvidím v pondělí, takže se ho na to zeptám," řekl premiér.

Hamáček má připravený okruh kandidátů

Po premiérovi za prezidentem zavítá ve čtvrtek i předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Dnes uvedl, že má okruh kandidátů na ministra kultury, přičemž s některými se v nejbližší době sejde.

Ohledně toho, zda bude hledat ministra mezi známými tvářemi ČSSD, nebo by mohl překvapit jako v minulosti nominací nynějších ministrů Tomáše Petříčka a Jany Maláčové, nechtěl být Hamáček konkrétní. "Až budu mít jméno ministra, tak ho představím," sdělil.

Sociální demokracie nemá zástupce ve sněmovním podvýboru pro kulturu, ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ji reprezentují bývalá ministryně školství Kateřina Valachová a někdejší šéf diplomacie Lubomír Zaorálek.

Mezi možnými adepty na funkci ministra se zatím objevuje především jméno Kateřiny Kalistové, která je na ministerstvu kultury náměstkyní pro řízení sekce živého umění. Na dotazy, zda by o nabídce uvažovala a zda ji Hamáček oslovil, odpověděla v obou případech, že nikoliv.

Zájem o post striktně vyloučil statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. "Já byl jedním z těch, kdo byl proti vstupu do vlády, byl by to paradox, kdybych měl zájem o to v té vládě zasednout. Mě si mohou všechna média vyškrtnout," řekl ve středu České televizi Onderka.

Staňkův pád

Staněk končí po kritice, která se na něj snesla kvůli odvolání Fajta a šéfa Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa. Rozhodnutí o tom, zda se odvolaní ředitelé budou moci vrátit, je podle Babiše na novém ministrovi kultury. "Je důležité, aby tam proběhlo nějaké transparentní výběrové řízení a aby tam zasedl odborník, který zařídí prestiž té instituce, protože je to pro prestiž naší země velice důležité," řekl Babiš o budoucím vedení Národní galerie. K MUO se nechtěl vyjadřovat, tamní situaci prý nezná.

Užší vedení sociální demokracie minulý týden Staňkovi uložilo, aby do konce května připravil výběrová řízení na šéfy NGP a MUO. Staněk dostal také za úkol zklidnit situaci v kultuře. Hamáček se ministra kultury zastával a odmítal, že by navrhl jeho odvolání. Podle zdrojů ČTK však podpora ministra v ČSSD strmě klesala a Staněk se nakonec se stranickým předsedou dohodl, že tento týden odstoupí.

Staněk se předloni ucházel o funkci předsedy ČSSD, dostal však jen 21 hlasů z 530 delegátů. Neuspěl pak ani ve volbě místopředsedů, což se zopakovalo i na letošním sjezdu. Už pár měsíců od loňského červnového jmenování vlády se spekulovalo o nespokojenosti některých sociálních demokratů s tím, že Staněk není jako ministr dost vidět. Na jeho výměnu tlačila například platforma Zachraňme ČSSD kolem tehdejšího statutárního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, kritizoval ho také Onderka.