Babiš nesouhlasí s tím, jak by se měly dělit peníze EU na následky koronaviru

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s klíčem, který navrhla Evropská komise pro rozdělení peněz určených na obnovu ekonomik po koronavirové krizi. Zásadně odmítá například to, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. Státy, kterým se daří držet i v krizi nízkou nezaměstnanost, by za to neměly být sankcionovány, uvedl. Česko by mělo dostat téměř 20 miliard eur (550 miliard korun).

Babiš dodal, že cílem obnovy by také nemělo být nalít peníze do států, jejichž veřejné finance mají dlouhodobě velké problémy, které koronavirus ještě zesílil. "Měla by především zajistit, že se jejich situace do budoucna zlepší. Ekonomiky států se zdravými financemi krizí rovněž utrpí a malé proexportní ekonomiky jako ČR obzvlášť. Je potřeba ekonomický růst a konkurenceschopnost podpořit v celé EU," uvedl Babiš. K tomu by podle něj pomohl důraz na investice a doplnění chybějící infrastruktury. Podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, by největšími příjemci pomoci měly být nejvíc zasažené země Itálie a Španělsko, pro které komise předpokládá víc než třetinu balíku. Evropská komise si chce celou částku bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích. Pro Česko z ní má být vyhrazeno 19,2 miliardy eur. Přímé platby v rámci unijních fondů dosáhnou výše 8,6 miliardy. Zbylých 10,6 miliardy mají být výhodně úročené půjčky. Související Česko by mělo dostat 20 miliard eur z "koronabalíku", který navrhuje Evropská komise Babiš s klíčem nesouhlasí. "Zásadně odmítám, aby ve vzorci měla silnou roli nezaměstnanost, protože státy, kterým se daří držet nezaměstnanost nízko i v obtížných časech, nesmí být sankcionovány," uvedl. Domnívá se také, že by vzorec měl místo hrubého domácího produktu pracovat s hrubým národním důchodem. "Je mnohem spravedlivější měřit prosperitu státu bez dividend, které odtekly do zahraničí," vysvětlil. Unijní plán obecně označil ve středu Babiš za příliš velké zadlužení. Zdůraznil, že bude žádat dosavadní vzorec rozdělování evropského rozpočtu, aby se nesnížil podíl peněz směřujících do slabších ekonomik mladších členských zemí.