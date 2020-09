Babiš nesouhlasí s migračním balíčkem. EU má podle něj řešit hlavně ochranu hranic

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s migračním balíčkem, který ve středu představila Evropská komise. Podle Babiše se unie málo soustřeďuje na boj proti pašerákům lidí, který považuje za hlavní problém v otázce nelegální migrace do Evropy.

Babiš bude o záležitosti jednat tento čtvrtek v Bruselu společně s premiéry Polska a Maďarska Mateuszem Morawieckým a Viktorem Orbánem s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

"Na první pohled to vypadá, že Evropská komise stále nepochopila, že řešení nelegální migrace je zastavení ilegálních migrantů při jejich příchodu na evropskou půdu," řekl Babiš o návrhu migračního balíčku. Podle něj by se měla EU soustředit především na ochranu hranic. "Jižní státy dostaly historicky už miliardy eur na to, aby zastavily migraci," řekl.

Český premiér odmítl i návrh, podle kterého by země, které nechtějí přijmout migranty, musely na vlastní náklady zajistit repatriaci odmítnutých žadatelů o azyl. "Už podstata je nesmyslná, protože když my nebudeme přijímat migranty, tak je nemůžeme vracet," řekl.

Návrh komise nicméně nepočítá s tím, že by státy vracely nelegální migranty ze svého území, měly by zajistit repatriaci těch, kteří byli odmítnuti už v zemích na vnější hranici EU. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ve středu uvedl, že je Česko připravené diskutovat o systému repatriací.

Babiš zdůraznil, že Česko je při řešení migračního problému solidární, protože přispívá finančně na jeho řešení a posílá také policisty do zemí, které se potýkají s velkým přílivem nelegálních migrantů.

Premiéři Česka, Polska a Maďarska budou o migračním balíčku jednat s von der Leyenovou dnes dopoledne v Bruselu. Babiš na jednání bude zastupovat i svého slovenského kolegu Igora Matoviče, který se schůzky nemůže účastnit kvůli návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Video: Zoufalství řeckých ostrovů: Je to mnohdy horší než v africkém slumu, líčí fotograf