Babiš nesmí dostat Prahu jako kořist, varuje „neviditelný“ expert. Pálí do Hřiba a spol.

Když Adam Scheinherr začínal v červnu kampaň na post pražského primátora, sám přiznával, že ho nikdo moc nezná. A to navzdory tomu, že v letech 2018 až 2023 byl náměstkem pro dopravu primátora Zdeňka Hřiba. Teď ale podle některých průzkumů patří k nejvíce oblíbeným adeptům na vedení Prahy - takže by mohl promluvit do toho, kdo po volbách hlavní město nakonec povede.
Když si Aktuálně.cz domlouvalo rozhovor s Adamem Scheinherrem, schválně zvolilo místo nad Václavským náměstím a magistrálou. Za zásadní proměnou „Václaváku“, na který se po 50 letech vracejí tramvaje, stojí právě on.
Stejně jako za dalšími velkými dopravními projekty, jejichž realizace zároveň „plodí“ kolony aut. „Stojím si za všemi stavbami, na kterých jsem se podílel, včetně rekonstrukce Václavského náměstí,“ říká Scheinherr s tím, že se mu podařilo vyřídit stavební povolení a zahájit stavbu.
Podobně se hlásí k i rekonstrukci Barrandovského mostu, Dvoreckého mostu i k dalším realizovaným akcím.
Na otázku, zda vnímá stížnosti řidičů a může jim slíbit zlepšení, odpovídá, že jako inženýr není zvyklý slibovat vzdušné zámky. „Praha je zahlcená auty. Proto musíme budovat novou infrastrukturu pro auta i městskou hromadnou dopravu, abychom lidem nabídli kvalitní a rychlou alternativu. Ale nebude to lusknutím prstu,“ tvrdí Scheinherr.
Sám sebe často označuje za kandidáta, který by byl „prvním primátorem Prahy pro dopravu“. Do voleb ho vyslala městská strana Praha sobě, kterou i vede. Nejznámější tváří této strany je ale její zakladatel, starosta Prahy 7 a exposlanec Jan Čižinský.
Hřibova doména
Přestože se ale v nynější předvolební kampani k těmto dopravním stavbám hlásí, v době, kdy byl na magistrátu, byla doprava spojena především s tehdejším primátorem a dnešním předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem.
Na sociálních sítích je možné najít velké množství fotek a videí, kde u dopravních staveb stojí – Hřib. „On se ale na těchto akcích a řešeních nepodílel,“ tvrdí Scheinherr.
„Opravdu jsem tyto stavby startoval a dělal já. Měl jsem na to odborný tým, nastartoval jsem to i na Technické správě komunikací a dopravním podniku, aby se daly rozjet. A Zdeněk Hřib to zaštiťoval z pohledu primátora tím, že nám do toho nekecal,“ stojí si na svém lídr Prahy sobě na primátora.
Podle Hřiba, kterého redakce také oslovila, Scheinherr v minulosti podcenil komunikaci.
„Adam tehdy neměl odvahu nebo chuť nebo nevím co, chodit do médií a vysvětlovat záležitosti kolem všech projektů a staveb. Proto mi nezbývalo nic jiného, než abych všechno komunikoval já. Nebylo to vůbec jednoduché, protože vždy jsem musel reagovat i na negativní záležitosti,“ říká Hřib.
Adam Scheinherr nicméně kritiku Hřiba odmítá, s komunikací prý problém nemá. „Měl jsem na komunikaci jediného člověka, primátor Hřib jich měl několik, proto byl vidět on,“ dodává.
I přes kritiku Hřiba ale Scheinherr vnímá Piráty a STAN jako nejbližší koaliční partnery. Naopak hodně kritizuje politiku ODS v Praze, ať už jde o primátora Bohuslava Svobodu, který v politice končí, nebo jeho nástupce v pozici volebního lídra Tomáše Portlíka.
„Spící primátor“
„Jestli si Pražané vzpomenou na jeden jediný projekt, který udělal pan primátor Svoboda, tak by to byl jako úspěch, protože já o žádném nevím,“ míní Scheinherr. V jasné narážce na dvaaosmdesátiletého Svobodu v kampani pak slibuje, že on nebude spící primátor.
„Ano, je to narážka na něj, s úctou k jeho věku. Ale má zodpovědnost za 1,4 milionu lidí a za rozvoj města. A za ty čtyři roky jsme rozvoj neviděli,“ pokračuje. Samotný primátor v různých veřejných vyjádřeních svou čtyřletou práci hájí a tvrdí, že Praha se rozvíjí.
Ovšem sám Svobodův stranický kolega Tomáš Portlík má jako své nejvýraznější heslo v kampani slib, že „jako primátor dá Praze tempo“. Scheinherr mu to nevěří.
„Nenastolí nějaký nový začátek. Bude pokračovat v tom, co tady doteď ODS dělala. Vždyť je od roku 2022 předsedou zastupitelského klubu ODS i předsedou výboru pro strategické investice,“ vytýká Portlíkovi.
Zároveň ale dodává, že si s ním dovede představit spolupráci v novém vedení města.
Babišova „další kořist“
S kým ale podle Scheinherra spolupráce nepřichází v úvahu, je hnutí ANO.
„Poté co utvořilo vládu s extremisty s SPD a Motoristy sobě, tak si nedokážu představit, že by Andrej Babiš dostal Prahu jako další kořist. Udělám všechno pro to, aby nevznikla zamýšlená koalice ANO a ODS,“ prohlašuje Scheinherr.
Bojí se, aby se k nim nepřidal i STAN. „To by byla pro Prahu katastrofa,“ soudí.
Kdo bude nakonec vládnout Praze, ukáží až volby a následná jednání. ODS a STAN sice nevylučují vládnutí s ANO, ale vždy dodávají, že to není jejich preferovaná varianta.
Scheinherr mluví kriticky také o lídrovi ANO v Praze Janu Hušbauerovi, kterého považuje za někoho, koho si vybral právě Babiš.
„Nejdříve chtěl někoho z áčkového týmu, pak z béčkového a nakonec šáhnul až do céčkového po Janu Hušbauerovi. Je to jasně člověk, který bude na slovo poslouchat Babiše,“ je přesvědčený Scheinherr.
Právě Scheinherr by mohl nakonec výrazně promluvit do nového vedení města, protože pro svou nekonfliktnost a zdánlivou nevýraznost nikomu „moc nevadí“. Ostrý souboj svádí mezi sebou v Praze hlavně Piráti a ODS.
V zářijovém průzkumu agentury NMS pro Novinky obsadil Scheinherr dokonce první místo jako nejpozitivněji vnímaný adept na primátora. Druhý skončil lídr STAN Petr Hlaváček.